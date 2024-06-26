BMSG POSSE、第2弾シングル「MINNA BLING BLING」本日リリース
BMSGに所属するSKY-HI・Novel Core・Aile The Shota・edhiii boi・REIKOが集結したBMSG POSSEが、第2弾シングル「MINNA BLING BLING」を本日6月26日にリリースした。
「MINNA BILNG BLING」はビートメイカーにMONJOEを迎え、重厚感のあるビートの上を、それぞれの功績や手段を綴ったリリックに、5人の個性が光るフロウが相まった楽曲。第1弾シングル「Girlfriend」とは全く違った表情を見せている。
リリース情報
2024年6月26日（水）Out
Streaming & Download : https://orcd.co/bmsgposse_minnablingbling
◼︎Digital Single「Girlfriend」
2024年5月29日（水）Out
Streaming & Download : https://lnk.to/BMSGPOSSE_GF
イベント出演情報
2024年6月28日 (金)
会場：幕張メッセ国際展示場 展示ホール1〜3
HP：https://beatax.jp/vol4.html
＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024＞
2024年8月3日 (土)
会場：千葉市蘇我スポーツ公園
HP：https://rijfes.jp/
＜SUMMER SONIC 2024 [TOKYO]＞
2024年8月18日 (日)
会場：ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ
HP：https://www.summersonic.com/