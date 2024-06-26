ËÉÈÈÂÐºö¤â¤³¤ì¤Ç¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡©¡¡Íê¤â¤·¤¹¤®¤ëà¥Ë¥ã¥ë¥½¥Ã¥¯á¤¬·ã¼Ì¤µ¤ì¤ë
¤È¤¢¤ëX¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼«Âð¤Î"ËÉÈÈ¥·¥¹¥Æ¥à"¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤Î¤«¡¢ÁáÂ®¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
²£¤ËÄ¹ºÙ¤¤Áë¤«¤éÇÁ¤¯¡¢Ç¤Î´é¡£
¸÷¤ë2¤Ä¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤Æ¤Ï¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤ÏU¥¿¡¼¥ó¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥Û¡¼¥à¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ºîÆ°Ãæ¡×
2024Ç¯6·î19Æü¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤È¶¦¤Ë¤³¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏX¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷Hachicotton¤µ¤ó¡£
21Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡÷Hachicotton¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥¢¥Ý¥í·¯¡Ê6ºÐ¡¦¥ª¥¹¡Ë¡£
Çã¤¤½Ð¤·¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«Âð¤ÎÁë¤«¤é´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¸¤Ã¤È¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯³°¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡÷Hachicotton¤µ¤ó¡Ë
¥Ê¥ï¥Ð¥ê¤ò¼é¤ë·ÙÈ÷Ç¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï4Ëü7000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¡Ê24ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌë´Ö¤â¤ª¤Þ¤«¤»¤Î¥Ë¥ã¥ë¥½¥Ã¥¯¡×
¡ÖÊáÂª¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹w¡×
¡ÖÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ë¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤À¤Ê¡×
¡Ö¤¿¤Ö¤ó¥¹¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Í¡×