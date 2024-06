【AFP=時事】朝鮮戦争勃発から74年となる25日、北朝鮮の首都平壌にあるメーデースタジアム(Mayday Stadium)で大規模な反米集会が開催された。朝鮮戦争(Korean War)は1950年6月25日に始まり、約3年続いた。北朝鮮ではこの日を「米帝反対闘争の日(Day of Struggle Against US imperialism)」としている。会場となったスタジアムには、「米帝にわれわれが流した100倍の血を流させよう」など、米国に対抗する姿勢を明確に示したバナーが掲げられた。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事