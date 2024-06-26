ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¡¡ÅÔÃÎ»öÁªàË¢Ë÷¸õÊäá¤Ë¶½Ì£¡Ö¤³¤ÎÊý¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×
¡¡Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¡¡£·ÆüÅê³«É¼¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ï¸½¿¦¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤¿Ï¡çÖ»á¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¥à¡¼¥É¡£Á°°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¡¢¸µ¹Ò¶õËëÎ½Ä¹¤ÎÅÄÊì¿À½ÓÍº»á¤¬ÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÔÃÎ»öÁª¤Ë¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î£µ£¶¿Í¤¬Î©¸õÊä¡£à¤Û¤ÜÁ´Íçá¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä£Î£È£ËÅÞ¤Ë¤è¤ë·Ç¼¨ÈÄ¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëàË¢Ë÷¸õÊäá¤âÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÐÌÚ»á¤Ï£²£¶Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¿ô¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿ÅÔÃÎ»öÁªµó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Õ¤¿¤ò¤¢¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥«¥¹¥«¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤¬Â¿¤¤¡£ÁÈ¿¥¤¬¤Ê¤¤¸õÊä¼Ô¤Ï¡¢Å½¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢ºÇ½é¤«¤é¤¹¤Ù¤ÆÅ½¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤È¤â¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤ÏÃÏ²¼Å´¤Ë¤¢¤Ã¤¿Áªµó¸øÊó¤ò¼ê¤Ë¤È¤ê¡¢Ãæ¤ò³ÎÇ§¡£¡ÖÀ¯ºö¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤Î³Øµé°Ñ°÷Áªµó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸øÌó¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÅÔÀ¯¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸õÊä¼Ô¤Ë¤À¤Ã¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Á¤Ð¤óÀ¿¼Â¤Ê¸øÌó¤Î½ñ¤Êý¤Ï¡¢¡ØÅöÁª¤·¤¿¤éÅÔÄ£¤Î¿¦°÷¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿·èºÑ¤Ï¤è¤¯¹Í¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÐÌÚ»á¤Ï£²£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤âÅÔÃÎ»öÁª¤Ë¸ÀµÚ¡£·Ç¼¨ÈÄ¤Ó¤Ã¤·¤ê¤Ë¸õÊä¼Ô¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Î¼çÍ×±Ø¤Ê¤É¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ç¤Ï¥¹¥«¥¹¥«¤Ê·Ç¼¨ÈÄ¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡ÌÐÌÚ»á¤Ï¡Ö¡Ê¼çÍ×¸õÊä¼Ô°Ê³°¤Î¡Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ð²ñ¤¦¤È»×¤ï¤º¸«¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ÄÁ¤·¤¤¤«¤é¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£
¡¡»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅöÍî¤è¤ê¤â¤Ê¤¼Î©¸õÊä¤·¤¿¤«¡©¤À¡£ÌÐÌÚ»á¤Ï¡ÖËÍ¤¬»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÊý¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°¥½¥¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£