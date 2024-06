“入隊中”BTSのV、7月9日にフォトブックを発売へ…上半身裸のセクシーなポスター公開

BTS(防弾少年団)Vのリラックスした瞬間を収めたフォトブックが発売される。7月9日に発刊される「TYPE1」には忙しい日常を離れ、しばらく1人だけの時間を過ごすVの姿が盛り込まれた。入隊前に撮影された今回のフォトブックを通じて、彼の飾らない姿を見ることができる。BTSの公式SNSを通じて掲載されたメインポスターの中にも、リラックスした雰囲気が収められている。写真の中でVは、力を抜いて楽な姿勢で壁に寄りかかっている。乱れた髪、自然な表情と姿勢から“休み”の瞬間を垣間見ることができる。

モノクロのメインポスターは、まるで映画のワンシーンを連想させる。上段には「I still wonder wonder beautiful story」「Still wonder wonder best part」「I still wonder wonder next story」「I want to make you mine」など、自作曲「Scenery」の歌詞が書かれており、より一層期待を高めた。Vはフォトブックの企画段階から積極的に参加し、ロケ地とタイトルを自ら選び、ブックマーク、はがきセット、フォトステッカーなどの付属品まで心をこめて準備。また、ARMY(BTSのファン)と共有したい瞬間を選んで、計224ページに達するフォトブックを作り出した。※動画はクリックまたはタップで閲覧できます。