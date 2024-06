賞味期限は30分?! サクッモチッの食感がたまらない！ 日常を最高にするドーナツ（大阪・新福島）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は大阪の新福島駅近くにオープンした、サスティナブルな取り組みを行う日常を最高にするドーナツ店。

STANDARD DONUTS(大阪・新福島)

写真:お店から

2024年6月、大阪の新福島駅から徒歩1分ほどの場所に、日常を最高にするドーナツを提供する国産ドーナツ専門店「STANDARD DONUTS」がオープンしました。手掛けるのは2024年2月に設立した、人生の「温度」を上げることをビジョンとする「株式会社 温度」。食を通して多くの人の日常が最高のものになるように、誠実に食と向き合うことに取り組んでいる企業です。「一人でも多くの人生の温度を上げ食を通して人を幸せにする」ことを目指し、お客様や従業員、生産者、そして環境にやさしいお店をつくりたいと、今回の開業を決めたそうです。

ドーナツは毎日お店で手作り 写真:お店から

代表取締役の宮武 訓氏は、辻調理師専門学校卒業後、高級イタリアン、北海道のホテル、北新地のレストラン&バーを経てオペレーションファクトリーに入社。店舗プロデュース・コンサルティングを主業務とし、そばと天ぷらの専門店や女性向け和定食カフェ、専門学校講師などを担当してきました。その後、ワールド・ワンへ入社し、新規店舗業態の開発や既存店の商品開発を担当。京都の酒粕専門店や青森の道の駅内ブルワリーレストランなどを経て、ドーナツ専門店をプロデュースし、現在に至ります。

スッキリとした外観 写真:お店から

この場所に出店を決めたのは、大阪・福島区は多くの飲食店がある中、スイーツショップやベーカリーなどテイクアウトや手土産に特化した店舗が少ないと感じたことからだそう。店舗は白とグレーのモノトーンに統一され、シンプルでスタイリッシュな雰囲気。店頭のショーケースには、毎日お店で生地から手作りするドーナツが15種類以上並びます。

揚げたてのドーナツにオリジナルシュガーをまぶして 写真:お店から

看板メニューは「揚げたてスタンダードドーナツ」(248円)で、製造後、揚げたて30分以内に食べてほしい、というドーナツです。注文を受けてから和三盆をブレンドしたオリジナルシュガーにまぶして提供。外側はサクッと、生地はモチモチとした食感で、シンプルながら軽やかな味わいがたまりません。他にも有機にこだわった「有機メープル」(292円)や「有機アールグレーグレーズド」(292円)、「有機アールグレーショコラ」(292円)、自家製の生クリームを使用した「生クリームドーナツ」(346円)もおすすめ。極限まで加水率を高めたドーナツの、ふんわりとしっとりの究極のバランス食感を楽しめます。

シンプルでお洒落な箱は、手土産にもぴったり 写真:お店から

ドーナツは可能な限り環境に負荷を与えず、生産者を尊重した食材を使って作っており、地球環境や社会的な問題に配慮。長期的に持続可能な食料生産や消費を目指しているそうです。主要原材料(小麦粉、牛乳、卵など)は国産品のみを使用し、規格外品のフルーツなど積極的に導入。廃食用油をアップサイクルしたり、再生紙やバイオマスなどリサイクルやリデュースに繋がる資材を優先的に使用し環境に配慮した包装にしたり、現代のさまざまな問題にも取り組んでいます。

柏原ぶどう(デラウェア) 写真:お店から

今後は「柏原ぶどう」を使った「柏原ぶどう(デラウェア)ドーナツ」も提供予定。大阪・柏原市でぶどう農家を営んでいる「松萬」から、規格外で出荷の難しいデラウェアを直送で納品してもらえることになり、現在試作・準備中だそうです。期間限定、数量限定の販売になるので、販売についてはお店のInstagramをチェックしてみてくださいね。

特別な日だけではなく、頑張った自分へのご褒美に、家族・友人へのちょっとした手土産に。一人でもみんなとでも幸せを届けてくれる、日常を最高にするドーナツを味わいに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

ドーナツは15種類以上と豊富なラインアップ 写真:お店から

『スタンダードドーナツは揚げたてもあって、フワッと柔らかいタイプ。中がオレンジ色っぽいのは「さくら卵」の濃い卵黄のせいかな。

カスタードクリームは、しっかりとした噛み応え。クリームはカスタードと生クリームが混じっていて、上品な甘さです。

シナモンも甘過ぎずて、普通に美味しかったです。



お店・店員さん・ドーナツ、どれをどっても、ジャンクとは言えないスマートで上品さがあります。

コーラじゃなくて、コーヒーや紅茶と食べたいドーナツでした。

ご馳走さまでした』(abab9640さん)

ピスタチオ、カフェラテ、黒糖きな粉 出典:ふらん / 大阪カフェ.菓子店さん

『いつも通り?ピスタチオ味を見かけたので

ピスタチオ、カフェラテ味にシンプルめの

黒糖きな粉をテイクアウト。

ピスタチオドーナツはBABBI社の

ピスタチオペーストをたっぷりと使った

ピスタチオクリームを中にいれたクリームドーナツ。

ただ濃厚なだけではなく絶妙なバランス感

これ2-3個食べたい……!

コーヒーを合わせたクリームにコーヒーパウダーを

まぶしたカフェラテドーナツ

まさしく、コーヒー好きにたまらないドーナツ』(ふらん / 大阪カフェ.菓子店さん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆STANDARD DONUTS住所 : 大阪府大阪市福島区福島1-2-23 ミモザビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香、食べログマガジン編集部

