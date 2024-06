メガネブランド「Zoff(ゾフ)」の新たなディズニーコレクション「Disney Collection created by Zoff Mickey & Friends」が登場。

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「チップ&デール」のフェイス柄がデザインされたアイウェア4モデル全16種がラインナップされます☆

ゾフ「Disney Collection created by Zoff Mickey & Friends(ディズニーコレクション クリエイテッドバイゾフ ミッキーアンドフレンズ)」

発売日:2024年7月12日(金)

※Zoff公式オンラインストアにて先行予約受付中

種類:メガネ4モデル 各4種 全16種

付属品:専用メガネケース&メガネ拭き

販売店舗:Zoff店舗、Zoff公式オンラインストア ほか

※一部取り扱いの無い店舗があります

Zoff(ゾフ)が展開する「Disney Collection created by Zoff」から「ミッキー&フレンズ」をデザインした「Disney Collection created by Zoff Mickey & Friends」が登場。

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「チップ&デール」のお顔がデザインされたメガネ4モデル各4種、全16種が展開されます。

人気のある定番シェイプを採用した、デイリー使いにもおすすめな新しいディズニーコレクションです。

今回のコレクションは、キッズサイズもあわせて展開。

親子でお揃いコーデも楽しむことができます。

軽量素材を使用し、長時間でも快適なかけ心地を実現。

さらに、耳元のかかり具合はお店で調整可能なので、フィット感も抜群です。

Mickey Mouse Model「ミッキーマウス」モデル

型番・価格:左上から)

・ZA241030_43A1 7,700円(税込)

・ZA241029_14E1 7,700円(税込)

・ZA242014_24F1 9,900円(税込)

・ZA241028_14E1 7,700円(税込) ※キッズサイズ

ブラックやレッドなど「ミニーマウス」ならではのカラーを取り入れたアイウェア。

ウェリントン、ボストン、シートメタル×ボストンの3シェイプと共に、ボストンシェイプのキッズサイズが登場します。

「ミッキーマウス」オリジナルメガネケース&メガネ拭き DISNEY_CASE&CLOTH

型番:DISNEY-CASE-BK

価格:2,000円(税込)

「ミッキーマウス」のお顔を総柄でプリントしたメガネケースとメガネ拭き。

モノトーンのアートに「ミッキーマウス」の英字ロゴが映える、スタイリッシュなデザインが魅力的です。

Minnie Mouse Model「ミニーマウス」モデル

型番・価格:左上から)

・ZA241030_14E1 7,700円(税込)

・ZA241029_21A1 7,700円(税込)

・ZA242014_43F1 9,900円(税込)

・ZA241028_22A1 7,700円(税込) ※キッズサイズ

レッドやピンクなど、ガーリーなカラーで展開される「ミニーマウス」モデル。

「ミニーマウス」のお顔が総柄でプリントされたテンプルがおしゃれです☆

「ミニーマウス」オリジナルメガネケース&メガネ拭き DISNEY_CASE&CLOTH

型番:DISNEY-CASE-PK

価格:2,000円(税込)

ビビッドピンクの背景に「ミニーマウス」を落とし込んだメガネケースとメガネ拭き。

さり気なくプリントされた「Zoff」のブランドロゴも注目ポイントです。

Donald Duck Model「ドナルドダック」モデル

型番・価格:左上から)

・ZA241030_64A1 7,700円(税込)

・ZA241029_72A1 7,700円(税込)

・ZA242014_14F1 9,900円(税込)

・ZA241028_72A1 7,700円(税込) ※キッズサイズ

イエローやブルーなど「ドナルドダック」ならではの配色で仕上げられたアイウェア。

笑顔の「ドナルドダック」や横を向いた姿がたっぷり描かれています。

Chip’n Dale Model「チップ&デール」モデル

型番・価格:左上から)

・ZA241030_11A1 7,700円(税込)

・ZA241029_43A1 7,700円(税込)

・ZA242014_63F1 9,900円(税込)

・ZA241028_44A1 7,700円(税込) ※キッズサイズ

ピンクやブラウン、オリーブといった、カラーバリエーションも豊富な「チップ&デール」モデル。

仲良しのシマリスコンビのアートが楽しめる、普段使いしやすいメガネです。

付属品「Disney Collection専用メガネケース&メガネ拭」

「Disney Collection created by Zoff」シリーズのアイウェアを購入された方には、メガネケースとメガネ拭きをプレゼント。

メガネ拭きには「ミッキーマウス」の手、メガネケースにはミッキーフェイスのシルエットが描かれています。

※オンラインストア購入時はブラックのケースが付きます

テンプルに「ミッキー&フレンズ」のお顔をプリントした、遊び心あふれるアイウェア。

2024年7月12日より販売が開始される「Disney Collection created by Zoff Mickey & Friends」の紹介でした☆

