【ルック】シャネルが2024-25年秋冬 オートクチュール コレクションをパリ国立オペラ座で発表

シャネルは、6月25日21時(日本時間)に2024/25年秋冬 オートクチュール コレクション ショーを開催しました。Courtesy of CHANELファッション クリエイション スタジオによるシャネル 2024/25 年秋冬 オートクチュール コレクションは、パレ ガルニエとも呼ばれるパリ国立オペラ座にオマージュを捧げます。ファッションの歴史においてもメゾンの歴史においても、創設以来重要な役割を担ってきたパリ国立オペラ座。パフォーマンスとエレガンスが溢れる場所として人気を誇り、注目を集め続けるこの場所が、今回のシャネルのランウェイショーの舞台です。洗練され、ラグジュアリーでシアトリカルな 2024/25 年秋冬 オートクチュール コレクションは、パリ国立オペラ座の観客席を取り囲む回廊にて披露されます。ショーのために、特別に赤いベルベットのボックス席に姿を変えた回廊など、見慣れた光景が変わり知覚が揺らぐことにより、これまでにないパリ国立オペラ座を体験できることでしょう。ショーの舞台のデザインを手がけたのは、フランスの演出家 クリストフ オノレです。

Courtesy of CHANELショーでは、オートクチュールとオペラの世界が混ざり合います。フェザー、タッセル、カボション、花の刺繍、稀なブレード、ラッカー仕上げのジャージー、しなやかなツイード、なめらかなスエード、イリュージョン チュール、タフタ、ダッチェス サテン…さまざまな華麗なる素材が、繊細な衣擦れを奏でます。パフスリーブや、プリーツが入ったフラウンスは、ボリュームがありながらも軽やか。ふんだんに施された刺繍が、このコレクションのメゾンのコードにロマンティックさを加えています。Courtesy of CHANELバーガンディーのツイードに白のサテンで縁取られたボックスプリーツのシャネルのスーツ、黒のコーデュロイのタキシードに、刺繍が施されたプラストロン付きの白のブラウス、黒のロング丈のキュロットとショルダーに黒のフェザーが施された、タイトなショート丈のジャケット。それらが、ロングコートにボリュームのあるケープや、イブニングガウンのあいだで、華麗なダンスを披露する光景は、モダナイズされた舞台の伝統と、ある種の演出の美学ともいえます。Courtesy of CHANELマットやグロス、そしてラッカーによって、光が全てを包みます。黒、ゴールド、シルバー、アイボリー、フューシャ、ペールピンク、青磁のような淡緑などのカラーパレットから浮かび上がるのは、華麗なソワレです。 ここ、パリ国立オペラ座では、私たちは芸術を見物するのみならず、自らも見られることとなり、さまざまな感情を味わうのです。そして、ここはダンスのための場所でもあります。2018 年にパリ オペラ座バレエ団の新シーズンのオープニング ガラを、続く 2021 年に同バレエ団を、そして、2023 年よりパリ国立オペラ座をサポートしているシャネルは、パリ国立オペラ座と深い関わりを持っています。メゾンの歴史は、パリ国立オペラ座の歴史、つまりアヴァンギャルドなバレエと関連しており、100 年以上にわたって、シャネルのクリエイションそのものがバレエのムーヴメントと密接に結びついていることを証明してきました。チュチュやピエロの衣装、ガブリエル シャネルが革命的な衣装を手がけたバレエ『青列車』 (1924 年)や『ミューズを率いるアポロ 』 (1928 年)への敬意が感じられるクリエイション、歌姫や王女、花嫁たちのためのドレスなど、2024/25 年秋冬オートクチュール コレクションは、服が空間を思いのままに綾なす世界へと私たちを誘います。Courtesy of CHANELこうした活気溢れるショーで、シャネル 2024/25 年秋冬 オートクチュール コレクションは、パリ国立オペラ座にほど近いカンボン通り 31 番地にあるファッション クリエイション スタジオに隣接し、約 150 人の職人が働く 6 つのオートクチュール アトリエの技術的な専門知識や卓越性、そして感性を惜しみなく披露します。Courtesy of CHANELCourtesy of CHANELCourtesy of CHANELCourtesy of CHANELCourtesy of CHANEL#CHANELHauteCouture