キャンディストリッパー×ハローキティ第4弾、“キティのぬいぐるみとハートの雲”描いたTシャツなど

キャンディストリッパー(Candy Stripper)から、サンリオのハローキティとのコラボレーションアイテムが登場。2024年7月5日(金)より発売される。

これまでに多数コラボレーションを重ねてきたキャンディストリッパーとハローキティ。第4弾を迎える今回は、2024年1月に好評を博したコラボレーションが、夏仕様となってお目見えする。

ハローキティのぬいぐるみ&ハートの雲描いたTシャツ

たとえば、前回はロングスリーブTシャツとして登場したデザインをそのまま落とし込んだTシャツがラインナップ。ハローキティのぬいぐるみと、ハートの雲をコラージュした遊び心溢れるグラフィックだ。ゆったりとしたサイズ感のため、多様なスタイリングにマッチする。カラーは、オフホワイト、ライトピンク、ブラックの3色を取り揃える。

ハローキティのぬいぐるみをボックスプリントしたTシャツ

また、ハローキティのぬいぐるみをボックスプリントしたTシャツも用意。ハローキティのぬいぐるみが、レトロなクマのぬいぐるみを手に持っているのがポイントだ。こちらもほどよいサイズ感のため、1枚で重ね着したりレイヤードしたりと、様々な着こなしが叶う。カラーは、オフホワイト、レッド、ブラックの3色を用意する。

【詳細】

発売日:2024年7月5日(金)

取扱店舗:キャンディストリッパー全国7店舗、キャンディストリッパー公式オンラインストア・CANDY STRORE

※CANDY STOREでは、6月28日(金)12:00〜。

※各店舗、開店時間より発売開始。

アイテム:

・GIRLS ALWAYS WANT TO DREAM TEE 8,800円

・EVERYONE’S IDOL HELLO KITTY TEE 8,800円

