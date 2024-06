【ときちゃんと××がしたい】8月26日 発売予定価格:3,630円

小学館は、写真集「ときちゃんと××がしたい」を8月26日に発売する。A4判、120ページで、価格は3,630円。

本書は、SNS総フォロワー数90万人超を記録するTikToker、ときちゃんさんの1st写真集。「恋人と一緒にまったり旅を満喫」というテーマで、沖縄にて撮影されている。

青空広がるビーチやリゾートホテルのベッドで妖艶バストや、柔らかな曲線を描く肉厚ヒップなどを披露。今まで着てこなかった水着や下着も身につけ、「日本一脱ぎっぷりのいいTikToker」の異名のとおり、過去最大露出に挑戦しており、ときちゃんにしかできない“体当たりショット”も多数掲載されている。

撮影:西條彰仁氏

【ときちゃんさん コメント】

人生初となる1st写真集発売ということで、お話をいただいた時からドキドキワクワクが止まりません! TikTokerとして活動していく中で、X(旧Twitter)でバズった”恥ずかしがるバニーガール”をきっかけにグラビアを始めましたが、まさか写真集まで出せる事になるなんて……。人生何が起こるかわかりませんね。

2泊3日、沖縄での撮影だったので少しくらい遊べるだろう!とプライベート用の水着を持参したのですが、そんな時間は一切無く(笑)。スタッフさん達と試行錯誤しながら、どうしたら皆さんに喜んでもらえるか1シーン1シーン気持ちを込めて撮影しました。今作は、前作のデジタル写真集「ときちゃんの××を見せて」の続編でもあり、爽やかで尊さが垣間見える作品に仕上がっています。老若男女問わずたくさんの方に見ていただけたら嬉しいです!

【プロフィール】

1995年11月30日生まれ、神奈川県出身。身長161cm。SNS総フォロワー数140万人を誇るインフルエンサーで、“恥じらうバニーガール動画”が大バズりしたことをきっかけにグラビア各誌に出演中。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.