MONEY MAJIK、14thアルバム『CIRCLES』全容解禁
MONKEY MAJIKが7月24日にリリースする14thアルバム『CIRCLES』の全容とジャケット写真、新ビジュアルを公開した。
14thアルバム『CIRCLES』は、テレビ大阪 真夜中ドラマ『地球の歩き方』エンディングテーマ「The Good Life」や、日テレ『ぶらり途中下車の旅』4月〜9月テーマソングとなっている「Borderline」、6月12日に配信リリースされたDef Techとのコラボ曲「MONKEY MAJIK x Def Tech / O.G. Summer」の他、東北ろうきん20周年記念ソングに起用されている「Unknown」など10曲が収録される。雨が似合う新曲の「Scramble」はアルバムに先駆けて、7月3日に先行リリースされる。
なお、アルバムを提げた全国ツアー＜MONKEY MAJIK LIVE TOUR 2024 〜CIRCLES〜＞は10月12日 北海道・Zepp Sapporoを皮切りに、ファイナルとなる12月1日 宮城・仙台GIGSまで全国15都市にて開催される。7月1日 12時よりローソンチケットにて先行発売がスタートする。
リリース情報
2024年7月3日 Release
配信予約：https://monkeymajik.lnk.to/Scramble
◼︎14th Album『CIRCLES』
2024年7月24日 Release
購入リンク：https://monkeymajik.lnk.to/CIRCLES
配信予約：https://monkeymajik.lnk.to/CIRCLES_st
[CD+DVD] （スマプラ対応）
品番：RZCB-87137/B
価格：\5,400(本体価格)＋税
初回生産限定盤
[CD+Blu-ray] （スマプラ対応）
品番：RZCB-87138/B
価格：\5,400(本体価格)＋税
初回生産限定盤
[CD only] （スマプラ対応）
品番：RZCB-87139
価格：\3,200(本体価格)＋税
収録内容
[CD]
01. Scramble
02. O.G. Summer (MONKEY MAJIK x Def Tech)
03. HYLMN
04. Imposter
05. Fashion
06. Borderline *日テレ「ぶらり途中下車の旅」4月ー9月テーマソング
07. RESCUE
08. Unknown *東北ろうきん20周年記念ソング
09. The Good Life *テレビ大阪 真夜中ドラマ「地球の歩き方」エンディングテーマ
10. be with you
- DVD/Blu-ray -
MONKEY MAJIK Studio Sessions 2024
01. Around The World
02. Together
03. Scramble
04. 空はまるで
05. fly
06. ただ、ありがとう
07. Headlight
08. アイシテル
09. Running In The Dark
10. Borderline
11. The Good Life
12. 魔法の言葉
13. Change
14. Bicycle
15. LONG SHOT PENNY
・初回封入特典
MONKEY MAJIK LIVE TOUR 2024 〜CIRCLES〜
Meet&Greet応募キャンペーンシリアルコード
抽選で各公演にて10名様 サイン色紙お渡し＆写真撮影に参加できます。
応募締切：2024年8月6日(火)23:59
・CDショップ先着特典
缶バッジ
＜MONKEY MAJIK LIVE TOUR 2024 〜CIRCLES〜＞
https://l-tike.com/monkeymajik/
7月1日(月)12:00〜7月7日(日)23:59
【北海道】 Zepp Sapporo
10月12日(土) OPEN 15:00 / START 16:00
【青森】 青森Quarter
10月14日(祝・月) OPEN 16:30 / START 17:00
【石川】 金沢AZ
10月26日(土) OPEN 16:30 / START 17:00
【新潟】 新潟GOLDENPIGS RED STAGE
10月27日(日) OPEN 16:30 / START 17:00
【愛知】 Zepp Nagoya
11月3日(祝・日) OPEN 16:00 / START 17:00
【大阪】 Zepp Namba(OSAKA)
11月4日(振休・月) OPEN 16:00 / START 17:00
【佐賀】 佐賀 Live HOUSE GEILS
11月7日(木) OPEN 18:30 / START 19:00
【福岡】 Zepp Fukuoka
11月9日(土) OPEN 16:00 / START 17:00
【鹿児島】 鹿児島CAPARVO HALL
11月10日(日) OPEN 16:30 / START 17:00
【東京】 Zepp Diver City(TOKYO)
11月17日(日) OPEN 16:00 / START 17:00
【広島】 LIVE VANQUISH
11月21日(木) OPEN 18:30 / START 19:00
【岡山】 CRAZY MAMA KINGDOM
11月23日(祝・土) OPEN 16:30 / START 17:00
【香川】 高松DiME
11月24日(日) OPEN 16:30 / START 17:00
【福島】 郡山hipshotJapan
11月30日(土) OPEN 16:30 / START 17:00
【宮城】 仙台GIGS
12月1日(日) OPEN 16:00 / START 17:00
・チケット ※ドリンク代別途(会場毎の設定額）
席種1 1F全自由 ￥8,500 (税込)
席種2 Zepp・GIGS公演 2F指定席 ￥9,500 (税込)
席種3 Zepp・GIGS公演 2F親子席 ￥13,000 (税込)
※3の対象者は、保護者1名と子供（3歳〜小学6年生まで）1名
※3歳未満入場不可／3歳以上有料