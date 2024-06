MONKEY MAJIKが7月24日にリリースする14thアルバム『CIRCLES』の全容とジャケット写真、新ビジュアルを公開した。14thアルバム『CIRCLES』は、テレビ大阪 真夜中ドラマ『地球の歩き方』エンディングテーマ「The Good Life」や、日テレ『ぶらり途中下車の旅』4月〜9月テーマソングとなっている「Borderline」、6月12日に配信リリースされたDef Techとのコラボ曲「MONKEY MAJIK x Def Tech / O.G. Summer」の他、東北ろうきん20周年記念ソングに起用されている「Unknown」など10曲が収録される。雨が似合う新曲の「Scramble」はアルバムに先駆けて、7月3日に先行リリースされる。

リリース情報



◼︎Digital Single「Scramble」2024年7月3日 Release配信予約:https://monkeymajik.lnk.to/Scramble◼︎14th Album『CIRCLES』2024年7月24日 Release購入リンク:https://monkeymajik.lnk.to/CIRCLES配信予約:https://monkeymajik.lnk.to/CIRCLES_st[CD+DVD] (スマプラ対応)品番:RZCB-87137/B価格:\5,400(本体価格)+税初回生産限定盤[CD+Blu-ray] (スマプラ対応)品番:RZCB-87138/B価格:\5,400(本体価格)+税初回生産限定盤[CD only] (スマプラ対応)品番:RZCB-87139価格:\3,200(本体価格)+税収録内容[CD]01. Scramble02. O.G. Summer (MONKEY MAJIK x Def Tech)03. HYLMN04. Imposter05. Fashion06. Borderline *日テレ「ぶらり途中下車の旅」4月ー9月テーマソング07. RESCUE08. Unknown *東北ろうきん20周年記念ソング09. The Good Life *テレビ大阪 真夜中ドラマ「地球の歩き方」エンディングテーマ10. be with you- DVD/Blu-ray -MONKEY MAJIK Studio Sessions 202401. Around The World02. Together03. Scramble04. 空はまるで05. fly06. ただ、ありがとう07. Headlight08. アイシテル09. Running In The Dark10. Borderline11. The Good Life12. 魔法の言葉13. Change14. Bicycle15. LONG SHOT PENNY・初回封入特典MONKEY MAJIK LIVE TOUR 2024 〜CIRCLES〜Meet&Greet応募キャンペーンシリアルコード抽選で各公演にて10名様 サイン色紙お渡し&写真撮影に参加できます。応募締切:2024年8月6日(火)23:59・CDショップ先着特典缶バッジ