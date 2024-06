平井 大が“LUCKY BAG”と題し、新曲と自身がセレクトしたその月に聴いてほしい過去曲、更にiPhoneで一発録音されたDemo音源などを詰め合わせたEPを毎月連続リリースしていく企画をスタート。その第一弾EP「Good-bye to Yesterday」が、本日リリースされた。第一弾EPのテーマは「雨上がりに聴きたい楽曲」。2020年にリリースされたラブソング「僕が君に出来ること」をはじめ、SNS投稿のBGMとしても人気の「A Good Day」、さらに2014年にリリースされた楽曲を自宅で一発録音で歌った「The Light (Home Rec Demo)」など6曲が収録されている。

EP「Good-bye to Yesterday」



2024年6月26日(水)リリース配信リンク:https://DaiHirai.lnk.to/goodbye_to_yesterdayテーマ:雨上がりに聴きたい楽曲収録曲Good-bye to YesterdayI'm now hereA Song for YouSunshine and RainbowThe Light (Home Rec Demo)僕が君に出来ること