後藤真希が7月31日に配信限定リリースする約13年ぶりのニューシングル「CLAP CLAP」の、ジャケット写真が公開された。ジャケットは、まるで棺の中で目覚めたようなデザインで、後藤真希の「復活」「降臨」を予兆させるアートワークとなっている。今楽曲は強い女性観からその裏腹で繊細な女性心理まで、今の等身大の後藤真希が力強く訴えるように歌い上げる作品。アッパーでダンサブルなサウンドも、かつてのアイドル時代のキャッチーさを感じさせつつ、よりパワフルに進化したボーカルに乗せ、ライブではオーディエンスとともに歌いながら楽しめるような、まさに「CLAP」要素が盛り沢山の楽曲に仕上がっている。

<後藤真希 25th anniversary live tour 2024 〜 pr∀yer 〜>



2024年9月16日(月祝) [兵庫]あましんアルカイックホール・オクト1部 開場 14:30 / 開演 15:00 2部 開場 18:00 / 開演 18:302024年9月21日(土) [東京]山野ホール1部 開場 13:30 / 開演 14:00 2部 開場 17:00 / 開演 17:30【チケット料金】◆特典付き指定席:¥16,500-(税込)[特典1] 「通常指定席」よりも前方のお席をご案内[特典2] 25th限定デザインペンライト(非売品)付き[特典3] 終演後お見送り付き◆通常指定席:¥9,900-(税込)【アップグレード料金】◆25th Special指定席:¥25,000-(税込)[特典1] 「特典付き指定席」「通常指定席」よりも前方のお席をご案内[特典2] 25th限定デザインペンライト(非売品)付き[特典3] 終演後2ショット撮影付き【アップグレード注意事項】※「25th Special指定席」は、「特典付き指定席」からのアップグレードでのご案内を予定しております。※「通常指定席」からのアップグレードは出来ません。※Go To Channel プレミアムプラン会員先行・Go To Channel プレミアム/レギュラープラン会員先行・オフィシャルSNS先行のいずれかの先行にて「特典付き指定席」にご当選・ご入金いただいた方が、後日「25th Special指定席」へのアップグレード抽選受付のお申込みが可能となります。※アップグレードをご希望の方は、Go To Channel プレミアムプラン会員先行・Go To Channel プレミアム/レギュラープラン会員先行・オフィシャルSNS先行のいずれかの先行にて「特典付き指定席」をお申込みください。※「特典付き指定席」からのアップグレードとなり、アップグレード抽選受付でお申込み・ご当選された場合、1枚につき差額代金8,500円(税込)を頂戴いたします。※アップグレード抽選受付にお申込み後、落選となった場合は「特典付き指定席」でのご案内となります。※アップグレード抽選受付では、対象となる上記チケット先行でご購入いただいた「特典付き指定席」と同じ枚数でお申込みが必要となります。一部枚数のみをアップグレードは出来ません。上記を満たさないお申込みは、無効(落選)となりますので、ご注意ください。※複数公演ご当選された場合は、各公演アップグレード抽選受付へのお申込みが可能となります。また複数公演の内、1公演だけのお申込みも可能です。※アップグレード抽選受付の決済方法はクレジットカードのみ予定しておりますので、予めご了承ください。※アップグレード抽選受付の受付期間、お申込み詳細は追ってご案内いたします。※「25th限定デザインペンライト(非売品)」は、アップグレードをされた場合でもお1つのみのお渡しとなります。※公演日当日、「特典付き指定席」チケットと「アップグレード」チケットの計2枚が必要となります。また、ご入場の際に、ご購入者様の本人確認をさせていただく場合がございます。運転免許証や健康保険証等の公的身分証明書を必ずお持ちください。身分証明書をお持ちでない方、お手持ちのチケットとご本人様確認が出来ない方はご入場をお断りする可能性がございます。尚、それに伴うチケット代金の払い戻し等は行いません。※「特典付き指定席」チケットと「アップグレード」チケットはそれぞれ発券いただきます。チケット1枚につき110円の店頭発券手数料が必要となりますので、予めご了承ください。「25th Special指定席」については、以下URLより詳細をご確認ください。https://avex-management.jp/artists/talent/GOMAK【オフィシャルSNS先行】※抽選◆受付日程:2024年6月27日(木) 12:00〜2024年7月7日(日) 23:59まで※受付は抽選制となります。先着順ではございませんので受付期間中に必ずお申込みください。※一般発売も実施予定ですので、詳細は後日ご案内いたします。◆当落確認・入金期間:2024年7月11日(木) 12:00〜2024年7月16日(火) 23:59まで※ご当選の場合でも入金期間内に入金がなかった場合は、いかなる場合でもキャンセルとなります。【お申込みURL】http://r.y-tickets.jp/gotomaki2402※公演情報・注意事項等詳細は、上記サイトにてご確認の上お申込み下さい。