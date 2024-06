6月25日 発表

SHIFT UPがIPO(新規公開株式)に向けた記者会見を6月25日に開催したと複数の韓国メディアが報じている。

今回の会見では主に業績説明などが行なわれ、その中でプレイステーション 5の独占タイトルであるアクションアドベンチャー「Stellar Blade(ステラーブレイド)」のスケジュールについて言及があったようだ。

今後は新しいフォトモードやキャラクタースキンの追加、他IPとのコラボ実施、DLC発売などを予定し、PC版の展開、続編の発売を通じてグローバルフランチャイズIPとしてのバリューを強化していく予定だという。

今回の会見で「ステラーブレイド」は販売本数100万本を突破したとの発表もあり業績も好調の様子。「ステラーブレイド」の今後の展開、SHIFT UPのこれからの動向に注目していきたい。

□THIS IS GAMEのニュースページ

□GAME VUのニュースページ

□GameMecaのニュースページ

(C) 2024 SHIFT UP Corporation.All rights reserved.Published by Sony Interactive Entertainment Inc.