【NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Eastern】】【NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Western】】販売期間： 6月26日15時～7月10日14時59分9月下旬 発送予定価格：1回770円

楽天は、同社が運営するオンラインエンターテインメントサービス「楽天コレクション」にてNBAと VTuber / バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」/「にじさんじ」のコラボレーショングッズを6月26日15時より販売する。

販売グッズにはキャラクターくじ「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Eastern】」、「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Western】」や「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ【応援グッズ】」が販売。

「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Eastern】」、「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Western】」では試合観戦で使用できる「フェイスタオル」や「アクリルスタンド」などが当たる。

「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ【応援グッズ】」はパーカーやTシャツなどのアパレルグッズ、ステッカーシートやランダムクリアカードなどのコレクショングッズが販売される。

「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Eastern】」/「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Western】」

販売期間： 6月26日15時～7月10日14時59分

9月下旬 発送予定

価格：1回770円

□「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Eastern】」

□「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Western】」

商品内容

S賞： 「キャラファインキャンバスボード」（Eastern： 全5種、Western： 全5種）

A賞： 「フェイスタオル」（Eastern： 全5種、Western： 全5種）

B賞： 「アクリルスタンド」（Eastern： 全5種、Western： 全5種）

C賞： 「キーホルダー」（Eastern： 全10種、Western： 全10種）

D賞： 「缶バッジ」（Eastern： 全10種、Western： 全10種）

「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ【応援グッズ】」

受注受付期間：6月26日15時～7月10日14時59分まで

□「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ【応援グッズ】」

商品内容：

・パーカーA／B（デザイン2種・全20種）／各8,800円

・TシャツA／B（デザイン2種・全20種）／各5,500円

・ロングTシャツ A／B（デザイン2種・全20種）／各7,150円

・ポーチ（全10種）／各2,750円

・マフラータオル（全10種）／各2,750円

・チケットホルダー（全10種）／各1,650円

・ステッカーシート（全10種）／各1,100円

・ランダムクリアカード（全10種）／550円

・トートバッグ（全10種）／各4,400円

・ぬいぐるみ（全10種）／各4,950円

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