【NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Eastern】】【NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Western】】販売期間: 6月26日15時~7月10日14時59分9月下旬 発送予定価格:1回770円

楽天は、同社が運営するオンラインエンターテインメントサービス「楽天コレクション」にてNBAと VTuber / バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」/「にじさんじ」のコラボレーショングッズを6月26日15時より販売する。

販売グッズにはキャラクターくじ「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Eastern】」、「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Western】」や「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ【応援グッズ】」が販売。

「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Eastern】」、「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Western】」では試合観戦で使用できる「フェイスタオル」や「アクリルスタンド」などが当たる。

「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ【応援グッズ】」はパーカーやTシャツなどのアパレルグッズ、ステッカーシートやランダムクリアカードなどのコレクショングッズが販売される。

「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Eastern】」/「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Western】」

販売期間: 6月26日15時~7月10日14時59分

9月下旬 発送予定

価格:1回770円

□「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Eastern】」

□「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Western】」

商品内容

S賞: 「キャラファインキャンバスボード」(Eastern: 全5種、Western: 全5種)

A賞: 「フェイスタオル」(Eastern: 全5種、Western: 全5種)

B賞: 「アクリルスタンド」(Eastern: 全5種、Western: 全5種)

C賞: 「キーホルダー」(Eastern: 全10種、Western: 全10種)

D賞: 「缶バッジ」(Eastern: 全10種、Western: 全10種)

「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ【応援グッズ】」

受注受付期間:6月26日15時~7月10日14時59分まで

□「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ【応援グッズ】」

商品内容:

・パーカーA/B(デザイン2種・全20種)/各8,800円

・TシャツA/B(デザイン2種・全20種)/各5,500円

・ロングTシャツ A/B(デザイン2種・全20種)/各7,150円

・ポーチ(全10種)/各2,750円

・マフラータオル(全10種)/各2,750円

・チケットホルダー(全10種)/各1,650円

・ステッカーシート(全10種)/各1,100円

・ランダムクリアカード(全10種)/550円

・トートバッグ(全10種)/各4,400円

・ぬいぐるみ(全10種)/各4,950円

(C)ANYCOLOR, Inc.

(C)2024 NBA Properties, Inc. All rights reserved