【NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Eastern】】
【NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Western】】
販売期間： 6月26日15時～7月10日14時59分
9月下旬 発送予定
価格：1回770円

　楽天は、同社が運営するオンラインエンターテインメントサービス「楽天コレクション」にてNBAと VTuber / バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」/「にじさんじ」のコラボレーショングッズを6月26日15時より販売する。

　販売グッズにはキャラクターくじ「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Eastern】」、「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Western】」や「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ【応援グッズ】」が販売。

　「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Eastern】」、「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Western】」では試合観戦で使用できる「フェイスタオル」や「アクリルスタンド」などが当たる。

　「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ【応援グッズ】」はパーカーやTシャツなどのアパレルグッズ、ステッカーシートやランダムクリアカードなどのコレクショングッズが販売される。

「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Eastern】」/「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Western】」

販売期間： 6月26日15時～7月10日14時59分
9月下旬 発送予定
価格：1回770円

□「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Eastern】」

□「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ 第1弾【Western】」

商品内容

S賞： 「キャラファインキャンバスボード」（Eastern： 全5種、Western： 全5種）
A賞： 「フェイスタオル」（Eastern： 全5種、Western： 全5種）
B賞： 「アクリルスタンド」（Eastern： 全5種、Western： 全5種）
C賞： 「キーホルダー」（Eastern： 全10種、Western： 全10種）
D賞： 「缶バッジ」（Eastern： 全10種、Western： 全10種）

「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ【応援グッズ】」

受注受付期間：6月26日15時～7月10日14時59分まで

□「NBA×NIJISANJI EN/にじさんじ【応援グッズ】」

商品内容：

・パーカーA／B（デザイン2種・全20種）／各8,800円
・TシャツA／B（デザイン2種・全20種）／各5,500円
・ロングTシャツ A／B（デザイン2種・全20種）／各7,150円
・ポーチ（全10種）／各2,750円
・マフラータオル（全10種）／各2,750円
・チケットホルダー（全10種）／各1,650円
・ステッカーシート（全10種）／各1,100円
・ランダムクリアカード（全10種）／550円
・トートバッグ（全10種）／各4,400円
・ぬいぐるみ（全10種）／各4,950円

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