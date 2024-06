STAYC、1stフルアルバム「Metamorphic」ハイライトメドレーを公開

STAYCが新しい音楽を予告した。STAYCは6月24日と25日に公式チャンネルを通じて、1stフルアルバム「Metamorphic」のハイライトメドレーを公開した。今回の映像には音源ミキシング作業画面と共に、「Metamorphic」に収録された全14曲のハイライト音源が盛り込まれている。短いプレビュー映像だけでもロックとバンド、R&B、シンスポップを包括するSTAYCの音楽的スペクトラムが伺える。

タイトル曲「Cheeky Icy Thang」は氷のようにクールだが、ホットでもあるSTAYCのアティチュードが盛り込まれた楽曲だ。High Upエンターテインメントの代表プロデューサーであるブラック・アイド・ピルスン(B.E.P)とSTAYCの組み合わせが、完成度の高い音楽とパフォーマンスを期待させた。他にも、「Twenty」「1 Thing」「Give It 2 Me」「Let Me Know」「Nada」「Beauty Bomb」「Gummy Bear」「Flexing On My Ex」「Trouble Maker」の音源が一部公開され、7月1日に発売される1stフルアルバムに対する好奇心を高めた。さらにシウン、セウン、ジェイのユニット曲「Find」、スミンとユンのユニット曲「Fakin」、アイサのソロ曲「Roses」、メンバーの全員が作詞に参加したファンソング「Stay WITH me」まで、全14曲の音源の一部も公開され、STAYCが聴かせてくれる新しいジャンルに対する期待感を高めた。今回のアルバムにはビジュアルはもちろん、ボーカル、パフォーマンス、音楽的実力までより一層成長したSTAYCの姿が盛り込まれている。先立って、これまで見せなかった新しい魅力と個性を表現した予告コンテンツを通じて変身を予告したSTAYCは、今回の「Metamorphic」を通じて“ティーンフレッシュ”をつぐ新たなジャンルで、もう一つのスタイルを構築していく予定だ。STAYCは7月1日に1stフルアルバム「Metamorphic」を発売し、7月26日から28日までアメリカ・ロサンゼルスで行われる「KCON LA 2024」に出演する。