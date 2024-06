Samsungが新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」を、2024年7月10日22時(日本時間)にフランス・パリで開催すると発表しました。イベントはSamsungの公式サイトやYouTubeでライブ配信される予定です。Galaxy UNPACKED 2024 | Samsung Japan 公式https://www.samsung.com/jp/unpacked/

[Invitation] Galaxy Unpacked July 2024: Galaxy AI Is Herehttps://news.samsung.com/us/samsung-galaxy-unpacked-july-2024-galaxy-ai-is-here-invitation-livestream-replay/Samsung just announced a date for its next Unpacked - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/6/25/24178801/samsung-unpacked-summer-2024-galaxy-z-fold-6-ring以下がGalaxy Unpackedの告知ムービー。Invitation for Galaxy Unpacked July 2024 | Samsung - YouTubeSamsungはニュースリリースの中で、「Galaxy AIの次のフロンティアがやってきます。最新のGalaxy ZシリーズとGalaxyエコシステム全体に組み込まれたGalaxy AIのパワーをぜひ体験してください。モバイルAIの新たなステップに突入する中、可能性に満ちた世界に備えましょう」と述べています。Galaxy AIはGalaxy S24シリーズに搭載されているSamsungの生成AIで、GoogleのマルチモーダルAIであるGeminiをローカルで動かしてスマートフォンでの検索や写真の加工などをサポートします。実際にどんなことができるのかは、以下の記事を読むとよくわかります。「Galaxy S24 Ultra」のGalaxy AIを使ってみたらこれ抜きでの生活に戻れるか不安になるレベルで便利でした - GIGAZINEまた、Galaxy ZシリーズはSamsungのフォルダブル(折り畳み型)のスマートフォンで、縦折りのZ Foldと横折りのZ Flipが用意されています。IT系ニュースサイトのThe Vergeによると、今回のGalaxy Unpackedで発表が予想されるGalaxy Z Fold 6はボディがより直線的に、Galaxy Z Flip 6はバッテリー容量が少し増加と、前モデルからはマイナーアップデートと言える程度の進化にとどまっているとのこと。そして今回のGalaxy Unpackedで最も注目される発表は、告知されているGalaxy Zシリーズではなく、「Galaxy Ring」ではないかとThe Vergeは予想しています。Galaxy Ringは2024年1月に行われたイベントで予告された指輪型デバイスです。Samsungがスマートリング「Galaxy Ring」を開発中であることを明らかに - GIGAZINEGalaxy Ringのプロトタイプはすでに2024年2月に開催されたイベントで公開されています。Galaxy Ringの主な機能は健康管理で、心拍数や睡眠活動を計測し、Galaxyデバイスのヘルスケアアプリから管理が可能になっているとのこと。Samsungが健康管理が行えるリング型デバイス「Galaxy Ring」の実物を初披露 - GIGAZINEGalaxy Unpackedは2024年7月10日22時(日本時間)から、Samsungの公式サイトとYouTubeチャンネルでライブ配信されます。