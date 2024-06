この夏、『ジュラシック・ワールド』製作陣が贈るアクション・アドベンチャー超大作『ツイスターズ』より特別コラボビジュアルが公開。「ゴジラ」や「キングコング」「ウルトラマン」シリーズの怪獣など、世界を震撼させる“帝王級”のモンスターたちを40年以上に渡り描いてきた“怪獣絵師”の異名を持つ怪獣アートの巨匠・開田裕治が、最強モンスター巨大竜巻“ツイスターズ”を圧巻の迫力で描いた。

物語は、ニューヨークで自然災害を予測し被害を防ぐ仕事に就くケイトが、故郷のオクラホマで史上最大級の超巨大竜巻が群れをなして異常発生していることを知るところから動きだす。竜巻に悲しい過去を抱えたケイトだったが、ハビからの懸命な頼みもあり、夏休みの一週間だけ故郷へ戻ることを決意する。そこで出会った知識も性格も正反対の竜巻チェイサーのタイラーら新たな仲間と、無謀ともいえる“竜巻破壊計画”で命がけの戦いを挑むことになる。

公開されたビジュアルには、天まで伸びる超巨大竜巻や、雷と炎を纏いながら工場を丸飲みする竜巻、破壊音を轟かせながら車や巨大タンクを吹き飛ばす竜巻などどれも凄まじい破壊力を感じさせる竜巻が何体も描かれている。

(c) 2024 UNIVERSAL STUDIOS,WARNER BROS.ENT.& AMBLIN ENTERTAINMENT,INC.

ビジュアルを手掛けた開田氏は「本作を拝見して、日常の中に突然舞い降り圧倒的な力で全てのものを破壊する巨大竜巻こそが、現実に存在する怪獣そのものだと思いました」とコメント。「イラストでは巨大竜巻のスケール感と、全てを飲み込み暴走し荒れ狂う凶悪なパワーを描いています」と、“怪獣絵師”ならではの視点でツイスターズのモンスターぶりを解説する。

さらに、地上も空も征服する巨竜に飲み込まれたケイト、タイラー、ハビら“寄せ集めチーム”が「巨竜よ、人類を悔るな!」と宣戦布告する姿もおさめられており、クライマックス級の臨場感が漂う。「荒れ狂う竜巻に翻弄されるばかりではなく、知力を武器に勇敢に立向かう人間の雄々しさと同時に、竜巻に飲まれる事も愉しんでしまうしたたかさも意識して描きました」と開田氏が語るように、力強くこぶしを握り締め、両腕を広げて竜巻と対峙するケイトの背中からは“恐怖”に勝る“強さ”が窺える。

“竜巻破壊計画”の要となるのが、ビジュアルの中でハビがスイッチに手をかけている竜巻破壊装置“ドロシー”。この装置は、童話『オズの魔法使い』の中で“竜巻”に飛ばされて不思議な「オズの国」に行きつく少女ドロシーにちなんで名付けられたもので、1996年公開の映画『ツイスター』にも登場、竜巻を追跡する必需品として大活躍した。『ツイスター』のDNAを受け継ぎ、完全オリジナルストーリーとして新たに描かれる本作にも“ドロシーV”が登場するのには、『ツイスター』への強いリスペクトが感じられる。

そんな本作の魅力を細部まで散りばめつつ、ダイナミックなビジュアルに仕上げた開田氏は「竜巻を離れた場所から見ているのでは無く、荒れ狂う竜巻に飲み込まれてしまった視点から描いてみました。怪獣やロボットのイラストではあり得ない情景の絵になったと思います」と本作ならではの臨場感溢れる構図について告白。劇中でもケイトたちが命がけで竜巻の中に飛び込んでいく様子が描かれており、観客はこれまでのモンスター映画では味わうことのできなかった視点で、スリルと迫力溢れるバトルを目撃することができる。

また、こちらの特別コラボアートの巨大バナーは6月末より、全国の映画館(一部劇場をのぞく)にて順次掲出予定。映画館へお越しの際は、ぜひチェックしてみてほしい。

映画『ツイスターズ』は2024年8月1日(木)全国ロードショー。2D / IMAX® / 4D / Dolby Cinema®(ドルビーシネマ) / ScreenXでの上映となる。

