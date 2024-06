『M3GAN/ミーガン』のユニバーサル・ピクチャーズと『スクリーム』のレディオ・サイレンスが放つサバイバル・アクションスリラー『ABIGAIL』が邦題を『アビゲイル』として、2024年秋に日本で劇場公開されることが決定した。“怖キュート”なバレリーナ・ヴァンパイア、アビゲイルがその正体を現す日本版劇場予告編も公開されている。

日本版劇場予告編は、邸宅に集められた男女6人が、富豪の娘を誘拐するため指示役からルールを聞かされるところから始まる。年齢や経歴などお互いの素性は秘匿で、通信手段も制限される。手際よく誘拐も完了させ、身代金5,000万ドルを手に入れるには、あとは少女を一晩監視するだけ……のはずだった。

孤立した邸宅に違和感を感じたその瞬間、可憐な少女の表情が一変する。誘拐してきた少女は、実はバレリーナ・ヴァンパイア(踊る吸血鬼)だったのだ。あどけない笑顔を浮かべ、華麗に踊りながら迫ってくる様子はまさに“リアル”モンスター・チルドレン。高額な報酬と引き換えに、恐怖の一夜を過ごすことになった誘拐犯たち。怖キュートなヴァンパイアから、無事に逃げ切ることが出来るのか……。狂気と愛くるしさが入り混じる、奇奇怪怪な予告編に公開への期待が高まる。



誘拐犯役には『イン・ザ・ハイツ』で主演を務めたメリッサ・バレラ、新世代ホラークイーン『ザ・スイッチ』のキャスリン・ニュートン、『ゴジラ×コング 新たなる帝国』で獣医トラッパーを演じたダン・スティーヴンス、『猿の惑星/キングダム』で人類最強の敵プロキシマス・シーザーを演じたケヴィン・デュランド、本作が遺作となった「ユーフォリア/EUPHORIA」のアンガス・クラウド、「ブレイキング・バッド」「ベター・コール・ソウル」の超悪役ガスを演じたジャンカルロ・エスポジートなど個性派揃い。タイトルロールのアビゲイル役には、映画 『マチルダ・ザ・ミュージカル』で一躍脚光を浴びた天才子役アリーシャ・ウィアーが大抜擢された。

映画『アビゲイル』は2024年秋全国公開。

