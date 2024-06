DCコミックス「グリーン・ランタン」をドラマ化する新シリーズ「Lanterns(原題)」が、米HBOオリジナルドラマとして製作されることが正式に決定したようだ。DCスタジオのジェームズ・ガンが発表している。

グリーン・ランタンは絶大な力を持つ「パワーリング」と呼ばれる指輪と共に、銀河の平和を守るべく戦うヒーロー。コミックでは、種族を問わず何人ものグリーン・ランタンが存在する。2011年にはライアン・レイノルズ主演で実写映画化された。

新米であるジョン・スチュワートと、レジェンドであるハル・ジョーダンを描く。2人がアメリカのハートランドで起こった殺人事件を調査するうち、地球に根ざす暗い謎に巻き込まれていくという内容だ。両キャラクターを演じるキャストはまだ明らかになっていない。

全8話構成。ショーランナーや製作総指揮は「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」「オザークへようこそ」クリス・マンディが手がけるので、本格的なミステリー要素に期待できそうだ。

さらに「ウォッチメン」(2019)デイモン・リンデロフもマンディと共にエクゼクティブ・プロデューサーとして参画する。「グリーン・ランタン」の原作コミックや、コミック「ロールシャッハ」などで知られる著名な受賞ライターのトム・キングも同じくエクゼクティブ・プロデューサーを務める。

この新ドラマ「ランタンズ」について、DCスタジオのジェームズ・ガンとピーター・サフランは「映画『スーパーマン』と共に来夏より立ち上げるDCUの基礎となる、オリジナルの探偵物語」と共同声明の中で述べている。2025年7月に米公開される映画『スーパーマン(原題)』では、また別のグリーン・ランタンであるガイ・ガードナーが登場する予定で、こちらはネイサン・フィリオンが演じることになっている。

