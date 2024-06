6月26日 投稿

Microsoftは、Xboxの公式Xアカウントにてプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)用アクションRPG「ELDEN RING(エルデンリング)」のDLC「SHADOW OF THE ERDTREE」の難易度を表現する投稿を行なった。

今回投稿されたのは、作中のジェスチャーの画像を用いたもの。「How many times have you died(意訳:何回死んだ?)」とともに、ジェスチャー「両手歓喜」で150時間以上遊んだ状態の同作本編の難易度を表現している横で、ジェスチャー「丸くなる」で1時間DLCをプレイした際の絶望具合が表現されている。

同DLCの諸々の難易度については本編よりも高めに設定してある模様で、Steamの評価も現時点(6月26日)で賛否両論となっている。専用の強化システムなども用意されているものの、SNS上などでは難易度に関する怨嗟の声(おそらく喜び)を観測できる。

How many times have you died pic.twitter.com/ggPdpa1bah - Xbox (@Xbox) June 25, 2024

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2023 FromSoftware, Inc.