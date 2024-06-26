「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」青嵐総合芸術院スピンオフ第2弾　9月6日より上演決定

株式会社ブシロードが6月26日、「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE 青嵐- Baby Blue」を9月6日より上演すると発表した。

公演は東京都台東区にある「飛行船シアター」にて、9月6日から9月15日の期間行われる。

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「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE 青嵐- Baby Blue」は、聖翔音楽学園のライバル校である青嵐総合芸術院を舞台にしたスピンオフシリーズの第2弾。「-The LIVE-シリーズ」に続いて、演出は児玉明子、脚本は三浦香が担当する。

出演者は七木奏音、佃井皆美、門山葉子、柴田瑠歌、池尻香波、久保田有紗、上杉柚葉、池田晴香、青木陽菜、松澤可苑、深川瑠華、久家 心、佐當友莉亜、池田実桜、大久保胡桃、渡邊彩乃、渡来美友、小林由佳、そしてスウィングとして飯島優花、村田一紗が参加。

チケット料金は1万2000円（全席指定/税込）で、未就学児は入場不可。6月25日よりチケット最速先行抽選申込が開始。ネルケハ！先行（抽選）の受付期間は6月25日20時から7月1日23時59まで。結果発表は7月5日に行われる。

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」は、「ミュージカル」と「アニメ」が相互にリンクし合い展開していく新感覚ライブエンターテインメント。2017年にプロジェクト初の舞台「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE-」が上演され、ミュージカルの主要キャストがそのままアニメ版の声優を担当している。

(C)Project Revue Starlight

情報提供：株式会社ブシロード

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま経済新聞編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2024062604.html