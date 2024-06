入手した書籍を読むことなく積んだままにしている状態である「積ん読」という言葉と同様に、ゲームを購入してもプレイせずにライブラリに蓄積されていく「積みゲー」という言葉が存在します。海外メディアのPCGamesNが、PCゲーム販売プラットフォーム「Steam」における全ユーザーの「積みゲー」に使われた金額を合計すると、約190億ドル(約3兆円)に上ると概算しています。

Steam users have spent $19 billion on games they’ve never playedhttps://www.pcgamesn.com/steam/pile-of-shameThe math on unplayed Steam “shame” is way off-and no cause for guilt | Ars Technicahttps://arstechnica.com/gaming/2024/06/is-the-total-value-of-unplayed-steam-games-really-19-billion-probably-not/今回PCGamesNが計算に使ったのは、SteamのIDを入力してそのアカウントに関する情報を表示してくれるサービス「Steam ID Finder」です。Steam ID Finderでは、検索欄に調べたい人物のSteamIDやURLを入力するだけでアカウントに関する情報が表示されます。Steam ID Finderhttps://www.steamidfinder.com/また、そのアカウントが「ゲームの詳細」を「公開」に設定している場合、これまでにSteamで使った総額や、積みゲーとなっているゲームのタイトルとその金額の合計も表示されます。そしてSteam ID Finderに登録されているアカウントの積みゲーに使われた金額を合計すると、約19億ドル(約3000億円)に上ります。PCGamesNによると、Steam ID Finderのデータベースに登録されているのは世界中の登録済のSteamアカウントのうち、わずか10%の約7300万アカウントとのこと。そのため、Steamの全ユーザーが積みゲーに使った金額を概算するには、上述の金額を10倍すればOK。計算の結果、全ユーザーが積みゲーに使った金額は約190億ドルだと試算されました。PCGamesNは「この金額はニカラグアやニジェール、チャド、モーリシャスの国民総生産(GNP)よりも多い」と述べています。