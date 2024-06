スガ シカオが、「あなたへの手紙」を6月26日にデジタルシングルとして配信した。さらに、ミュージックビデオも奈緒出演のCM映像のアザーテイクや新たに撮影された映像を加え、「あなたへの手紙」MV(レバウェルCM Ver.)として制作され同日に公開された。2月に放送されると、泣けるCMとしてSNSで話題になっていた俳優・奈緒出演のレバウェルCM。介護職役に扮する彼女が「あなたでよかった」の一言に涙するシーンと、このCMへ書下ろしたスガ シカオの新曲「あなたへの手紙」の曲サビが重なり合い、多くの方々の心に響いた。

ライブ・イベント情報



<スガ シカオ 出演イベント>07月27日(土) FUJI ROCK FESTIVAL ‘2408月16日(金)/ 08月17日(土) いずれか一日 RISING SUN ROCK FESTIVAL08月31日(土) SWEET LOVE SHOWER09月01日(日) Slow LIVE ’24 in 池上本門寺09月07日(土)/ 09月08日(日) いずれか一日 ONE PARK FESTIVAL 202409月14日(土)/ 09月15日(日) いずれか一日 New Acoustic Camp 2024-15th Anniversary