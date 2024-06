17時30分より生放送されるテレビ東京開局60周年特別企画『テレ東ミュージックフェス 2024 夏 〜昭和の常識は…令和の非常識!ヤバい昭和の超名曲 vs 令和ヒット曲100連発〜』(テレビ東京系)のタイムテーブルが発表。23年ぶりにテレビ東京の歌番組に出演する奥田民生や、近藤真彦、乃木坂46、JO1、ME:Iら世代を超えた豪華アーティストが集結する。約4時間30分にわたり、永遠の名曲から最新のヒット曲まで、たくさんの曲をテレビ東京のスタジオや60周年に関係する場所から生中継で届ける本番組。さらに、テレ東に眠る秘蔵VTRから「昭和の名曲」と「令和の最新曲」を一挙大放出。次世代に歌い継ぐべき名曲を届ける。総勢41組のアーティストによるパフォーマンスのほか、ゲストに出川哲朗と粗品(霜降り明星)を迎え、テレ東60周年イヤーを盛り上げる一夜を送る。MCは南海キャンディーズとあの。

テレビ東京開局60周年特別企画『テレ東ミュージックフェス 2024 夏 〜昭和の常識は…令和の非常識!ヤバい昭和の超名曲 vs 令和ヒット曲100連発〜』は、テレビ東京系にて6月26日17時30分放送。タイムテーブルは以下の通り。※放送時間は変更の可能性ありテレビ東京開局60周年特別企画『テレ東ミュージックフェス 2024 夏 〜昭和の常識は…令和の非常識!ヤバい昭和の超名曲 vs 令和ヒット曲100連発〜』タイムテーブル【17時30分〜】・THE RAMPAGE・DXTEEN・AKB48・SHIN・IS:SUE・ONE N’ ONLY・櫻坂46・岸谷香・OCTPATH【18時〜】・THE RAMPAGE・WHITE SCORPION・LIL LEAGUE・=LOVE・DA PUMP・&TEAM・モーニング娘。’24・ヤングスキニー・超特急・INI・FANTASTICS・imase・超ときめき▽宣伝部・北山宏光・西川貴教・乃木坂46・Da-iCE【19時〜】・大黒摩季・岸谷香・倉木麻衣・FRUITS ZIPPER・JO1【20時〜】・近藤真彦・ISSA・大黒摩季・超特急・西川貴教・FANTASTICS・ME:I・渡辺満里奈・乃紫・ちゃんみな・HY【21時〜】・奥田民生・FIELD OF VIEW 浅岡雄也・BAAD・ME:I・日向坂46・緑黄色社会・LIL LEAGUE・ONE N’ ONLY・Ken Yokoyama