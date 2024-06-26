7月2日(火)より順次放送開始となるTVアニメ「多数欠」より、第1話「明日」の先行カットとあらすじが公開となった。

本作は、2013年より連載がスタートし、現在はコミックスマートが運営するマンガアプリ「GANMA!」にて連載中の、宮川大河によるWEBコミックだ。

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今回、第1話のあらすじと先行カットが公開された。

平穏な生活を過ごす中で突然巻き込まれたのは、“多数派が失われる”過酷な生き残りゲーム【多数欠】。成田実篤、そして仲間たちの運命は如何に?!

第1話「明日」あらすじ

ある日突然多数の命が失われ、100万人の東京都民のみが生き残った。それは多数派が失われる過酷なゲーム「多数欠」の始まりだった。親友の龍太を失った高校生・成田実篤は、仲間の藤代紗綾と共に「多数欠」を催す謎の存在・「皇帝」を倒す決意をする。

【作品情報】

■「多数欠」

TVアニメ公式サイト：https://www.vap.co.jp/tasuketsu_anime

公式Ｘ：@tasuketsu _anime

＜キャスト＞

成田実篤：上村祐翔

藤代紗綾：永瀬アンナ

一之瀬龍太：浦 和希

佐藤一彦：大鈴功起

神臣：三上枝織

国後依恋：中島由貴

八木橋藤十郎：小野大輔

須藤良平：笠間 淳

篠崎宗太郎：森嶋秀太

護国鳳天寺暴麟丸：藍原ことみ

鈴木理科：青木志貴

相馬隼人：熊谷健太郎

入賀 煉：KENN

御堂 密：津田健次郎

皇帝：寺崎裕香

王野頼音：熊谷俊輝

二本柳周示：丹羽哲士

蛯名光：鈴代紗弓

霧島輝：石川界人

葛西甲斐：川島如恵留

セラフィエル：白井悠介

如月麻里亜：日笠陽子

＜スタッフ＞

原作：宮川大河（コミックスマート「GANMA!」連載）

監督・シリーズ構成：佐藤竜雄

キャラクターデザイン：林 奈美

副監督：濱崎 徹

美術設定：滝口勝久(スタジオちゅーりっぷ)

美術監督：鈴木大介(スタジオちゅーりっぷ)

色彩設計：長谷川美穂（緋和）

撮影監督：志村 豪（T2studio）

編集：松本秀治

デザインワークス：山根裕二郎(いなほ)

音響監督：立石弥生

音響効果：出雲範子

音響制作：チームカワドン

音楽：R・O・N

アニメーション制作：サテライト

＜放送情報＞

日本テレビ：7月2日より毎週火曜25:59〜 ※初回放送 26:10〜

ＢＳ日テレ：7月3日より毎週水曜24:00〜

RAB青森放送：7月3日より毎週水曜25:24〜

AT-X：7月4日より毎週木曜22：30〜 ※リピート放送 毎週月曜10：30〜／毎週水曜16：30〜

＜最速配信＞

dアニメストア Hulu 7月2日より毎週火曜26:30〜 ※初回配信26:45〜

＜順次配信＞

ABEMA、Amazon Prime Video、Netflix、DMM TV、FOD、Lemino、SPOOX、アニメタイムズ、U-NEXT、アニメ放題

バンダイチャンネル、AnimeFesta、Rakuten TV、クランクイン！ビデオ

Google Play、日テレ無料、Tver、HAPPY!動画、J:COM STREAM、milplus、TELASA、ムービーフルPlus

＜原作情報＞

「多数欠」 著者：宮川大河

コミックスマート「GANMA!」にて連載中 原作詳細ページ：https://ganma.jp/g/tasuketsu/

©宮川大河／COMICSMART INC.／多数欠製作委員会>> 夏アニメ「多数欠」7月2日(火)より放送開始！第1話あらすじ＆先行カット公開！ の元記事はこちら