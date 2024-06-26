夏アニメ「多数欠」7月2日(火)より放送開始！第1話あらすじ＆先行カット公開！
7月2日(火)より順次放送開始となるTVアニメ「多数欠」より、第1話「明日」の先行カットとあらすじが公開となった。
本作は、2013年より連載がスタートし、現在はコミックスマートが運営するマンガアプリ「GANMA!」にて連載中の、宮川大河によるWEBコミックだ。
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今回、第1話のあらすじと先行カットが公開された。
平穏な生活を過ごす中で突然巻き込まれたのは、“多数派が失われる”過酷な生き残りゲーム【多数欠】。成田実篤、そして仲間たちの運命は如何に?!
第1話「明日」あらすじ
ある日突然多数の命が失われ、100万人の東京都民のみが生き残った。それは多数派が失われる過酷なゲーム「多数欠」の始まりだった。親友の龍太を失った高校生・成田実篤は、仲間の藤代紗綾と共に「多数欠」を催す謎の存在・「皇帝」を倒す決意をする。
【作品情報】
■「多数欠」
TVアニメ公式サイト：https://www.vap.co.jp/tasuketsu_anime
公式Ｘ：@tasuketsu _anime
＜キャスト＞
成田実篤：上村祐翔
藤代紗綾：永瀬アンナ
一之瀬龍太：浦 和希
佐藤一彦：大鈴功起
神臣：三上枝織
国後依恋：中島由貴
八木橋藤十郎：小野大輔
須藤良平：笠間 淳
篠崎宗太郎：森嶋秀太
護国鳳天寺暴麟丸：藍原ことみ
鈴木理科：青木志貴
相馬隼人：熊谷健太郎
入賀 煉：KENN
御堂 密：津田健次郎
皇帝：寺崎裕香
王野頼音：熊谷俊輝
二本柳周示：丹羽哲士
蛯名光：鈴代紗弓
霧島輝：石川界人
葛西甲斐：川島如恵留
セラフィエル：白井悠介
如月麻里亜：日笠陽子
＜スタッフ＞
原作：宮川大河（コミックスマート「GANMA!」連載）
監督・シリーズ構成：佐藤竜雄
キャラクターデザイン：林 奈美
副監督：濱崎 徹
美術設定：滝口勝久(スタジオちゅーりっぷ)
美術監督：鈴木大介(スタジオちゅーりっぷ)
色彩設計：長谷川美穂（緋和）
撮影監督：志村 豪（T2studio）
編集：松本秀治
デザインワークス：山根裕二郎(いなほ)
音響監督：立石弥生
音響効果：出雲範子
音響制作：チームカワドン
音楽：R・O・N
アニメーション制作：サテライト
＜放送情報＞
日本テレビ：7月2日より毎週火曜25:59〜 ※初回放送 26:10〜
ＢＳ日テレ：7月3日より毎週水曜24:00〜
RAB青森放送：7月3日より毎週水曜25:24〜
AT-X：7月4日より毎週木曜22：30〜 ※リピート放送 毎週月曜10：30〜／毎週水曜16：30〜
＜最速配信＞
dアニメストア Hulu 7月2日より毎週火曜26:30〜 ※初回配信26:45〜
＜順次配信＞
ABEMA、Amazon Prime Video、Netflix、DMM TV、FOD、Lemino、SPOOX、アニメタイムズ、U-NEXT、アニメ放題
バンダイチャンネル、AnimeFesta、Rakuten TV、クランクイン！ビデオ
Google Play、日テレ無料、Tver、HAPPY!動画、J:COM STREAM、milplus、TELASA、ムービーフルPlus
＜原作情報＞
「多数欠」 著者：宮川大河
コミックスマート「GANMA!」にて連載中 原作詳細ページ：https://ganma.jp/g/tasuketsu/
©宮川大河／COMICSMART INC.／多数欠製作委員会
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