メガネブランド「Zoff(ゾフ)」から『LET’S HANG OUT! 』をテーマにしたサングラス「Disney Collection created by Zoff “Sunglasses”」が登場。

「ミッキー&フレンズ」のどこか懐かしいレトロなアートを使用したサングラス5モデル全14種がラインナップされます☆

ゾフ「Disney Collection created by Zoff “Sunglasses”(ディズニーコレクション クリエイテッドバイゾフ サングラス)」

発売日:2024年7月12日(金)

※Zoff公式オンラインストアにて先行予約受付中

種類:サングラス4モデル 各3種 全12種、ナイト&デイ2種(うち1種はWEB限定)

付属品:オリジナルケース・メガネ拭き

販売店舗:Zoff店舗、Zoff公式オンラインストア、ディズニーストア.jp ほか

※一部取り扱いの無い店舗があります

Zoff公式オンラインストアはこちら

Zoff(ゾフ)が展開するディズニーコレクションとして「Disney Collection created by Zoff “Sunglasses”」が登場。

『LET’S HANG OUT!(一緒に遊ぼうよ) 』をテーマにした「ミッキー&フレンズ」モデルの新しいサングラスコレクションです。

テンプルには、「ミッキーマウス」たちのレトロなアートをデザイン。

風船がモチーフのパーツやプリントがさりげなく輝いて、大人のファン心をくすぐります。

また「ミッキーマウス」の甥っ子「モーティー」と「フェルディ」や、「ドナルドダック」の甥っ子「ヒューイ」「ルーイ」「デューイ」がコレクションに初登場。

レンズはすべて紫外線カット率99.9%と、デザイン性と実用性を兼ね備えた5モデル全14種のサングラスコレクションです。

Mickey Mouse Model「ミッキーマウス」モデル

型番・価格:上から)

・ZC241G06_14E1 9,900円(税込)

・ZC241G07_14E1 9,900円(税込)

・ZY242G22_14F1 13,300円(税込)

テンプルに甥っ子の「モーティー」と「フェルディ」も登場する「ミッキーマウス」モデル。

定番のブラックカラーにミッキーモチーフをさりげなく落とし込んだ、男女問わず愛用できるアイウェアです。

Minnie Mouse Model「ミニーマウス」モデル

型番・価格:上から)

・ZC241G06_29E1 9,900円(税込)

・ZC241G07_20A1 9,900円(税込)

・ZY242G22_21E1 13,300円(税込)

フェミニンなピンクカラーを取り入れた「ミニーマウス」モデル。

様々なファッションとも相性の良い、落ち着きのある色味で展開されます。

Donald Duck Model「ドナルドダック」モデル

型番・価格:上から)

・ZC241G06_00A1 9,900円(税込)

・ZC241G07_40A1 9,900円(税込)

・ZY242G22_72F1 13,300円(税込)

イメージカラーでもあるブルーが映える「ドナルドダック」モデル。

甥っ子の「ヒューイ」「ルーイ」「デューイ」を描いたモデルもラインナップされる、遊び心満載のサングラスです。

Chip’n Dale Model「チップ&デール」モデル

型番・価格:上から)

・ZC241G06_43A1 9,900円(税込)

・ZC241G07_11A1 9,900円(税込)

・ZY242G22_43E1 13,300円(税込)

落ち着きのあるブラウンやオリーブカラーが上品な「チップ&デール」モデル。

「チップ」と「デール」のアートや名前ロゴを取り入れた、お出かけが楽しくなるコレクションです。

Mickey & Friends Model「ミッキー&フレンズ」モデル(ナイト&デイモデル)

型番・価格:上から)

・ZY242G23_44F1 15,500円(税込)※セットレンズ代込

・Y242G24_14F1 15,500円(税込)※セットレンズ代込、WEB・Zoff ルミネエスト店限定 ※Zoff ルミネエスト店では7月18日より販売

シーンや用途に合わせて使い分けできるナイト&デイモデルからも「ミッキー&フレンズ」デザインがラインナップ。

テンプルの内側に「ミッキー&フレンズ」のお顔が箔押しされています。

メガネ拭き DISNEY_CLOTH

価格:900円(税込)

メガネだけではなく、液晶画面クリーニングなどマルチに使用できるメガネ拭き。

アイボリーを基調にしたメガネ拭きに「ミッキー&フレンズ」の賑やかなアートが施されています。

付属品「Disney Collection専用メガネケース&メガネ拭き」

「Disney Collection created by Zoff “Sunglasses”」を購入された方に、専用メガネケース&メガネ拭きをプレゼント。

全てのフレームに、ミッキーフェイスのシルエットデザインのメガネケースと、「ミッキーマウス」の手を大胆にプリントしたメガネ拭きが付いてきます。

※オンラインストア購入時はブラックのケースが付きます

『LET’S HANG OUT! 』をテーマにした「ミッキー&フレンズ」のレトロアートを使ったサングラス。

2024年7月12日より販売が開始される「Disney Collection created by Zoff “Sunglasses”」の紹介でした☆

Zoff公式オンラインストアはこちら

各寮の世界観を表現したアイウェア!ゾフ「Disney Collection created by Zoff『ディズニー ツイステッドワンダーランド』」 各寮の世界観を表現したアイウェア!ゾフ「Disney Collection created by Zoff『ディズニー ツイステッドワンダーランド』」 続きを見る

ミッキーとミニーアイコンをデザインしたくすみパステルカラーのメガネ!ゾフ「Disney Collection created by Zoff PASTEL series」 ミッキーとミニーアイコンをデザインしたくすみパステルカラーのメガネ!ゾフ「Disney Collection created by Zoff PASTEL series」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post レトロアートを使ったミッキー&フレンズモデル!ゾフ「Disney Collection created by Zoff “サングラス”」 appeared first on Dtimes.