ナイアンティック(Niantic)は、同社のスマートフォンゲームアプリ「Pikmin Bloom」で、新機能「パーティウォーク」の提供を27日9時に開始する。

人数無制限で気軽に参加できるグループ

ゲーム内のイベントなどとは関係なく利用できる機能で、ユーザーは任意の名前と開催期間を指定するだけで簡単にグループへ参加できる。主催者は、グループ作成後に表示されるURLや二次元コードをSNSなどで共有することでユーザーを集められる。開催期間が終了すると、全員の合計歩数などが確認でき、歩数や参加人数が記録された「思い出カード」が参加者全員に提供される。

開催期間は、最短2時間~最長28日まで設定できる。開始タイミングは、任意の時刻かすぐに開始するかを選択できる。

あくまで歩数が合算され、思い出カードの提供がある機能で、ゲーム内アイテムなどリワードの提供はなく、グループ内メッセージ機能などの交流機能は備わっていない。また、アプリ本体に「パーティウォーク」のグループを検索できるような機能やアプリ内のフレンドに招待を送る機能はないため、二次元コードやURLをメールやSNSなどで共有して加入してもらう形になる。

1人のユーザーがグループを主催できるのは同時に1グループまで。また、参加できるのは同時に3グループまで。たとえば、1人のユーザーが1つのグループを主催している場合は、3つのほかのグループに加入できるため、1人で最大4つのグループに同時参加できる。パーティウォークは一度参加すると、参加のキャンセルはできない。主催者のみ、開始時間前のグループをキャンセルすることはできる。

ピクミンと一緒に歩いて思い出を残せる

主催者としてパーティウォークを開催するホーム画面からチャレンジリストにアクセスし、パーティウォークのボタンをタップ 開催期間とグループの名前を入力する 表示される二次元コードやURLを招待したい人に送る 二次元コードやURLをSNSなどで共有しても招待できる パーティウォークに参加する共有された二次元コードを読み取るか、URLにアクセスする 「Pikmin Bloom」が起動し、参加確認画面が表示される 参加をタップすれば、参加できる

Pikmin Bloom シニアプロデューサーの小山顕氏は、「Pikmin Bloom」について「ピクミンと一緒に歩くことで、何もない毎日からささいな喜びを見つけられる、そのままの自分を肯定してくれるアプリ」と説明。

Pikmin Bloom シニアプロデューサーの小山顕氏

具体的には、アプリをダウンロードし、ピクミンと出会い、そのままスマートフォンとともに歩くことで、新しいピクミンと出会える。ようになる。普段の通勤通学やちょっとした散歩がより楽しくなり、これによる身体を積極的に動かそうという動機付けになるという。

世界観としては、普段は周りにいるが目には見えないピクミンを、ゲームやスマートフォンを通じてその姿が見えるというもので、ちょっとした時間でも、さまざまなピクミンに出会える。。

ユーザーが訪れた場所で出会ったピクミンは、場所の情報が記載され、場所にちなんだピクミンが登場する。1日の終わりには、どれくらい歩いたかの記録や、その日に撮影した写真などとともに、その日の気分をライフログとして記録できる。

出現するピクミンは、場所だけでなく、天候や季節などでも変わってくる。たとえば、美術館で登場するピクミンや雨の日に出会えるピクミン、薬局のピクミンは歯ブラシを持っていたり、旧正月のピクミンではそれらしい姿で登場したり、さまざまなピクミンと出会える。。

さまざまなイベントを開催

リリースからもうすぐ3周年を迎える「Pikmin Bloom」では、ユーザーの利用促進に向けてさまざまなイベントを開催している。

通常は1人に楽しむゲーム性だが、たとえば1週間の期間で開催されるウィークリーチャレンジでは、家族や友だちだけでなく遠くの人とも繋がれるイベントとして開催されている。

また、リアルでもさまざまな魅力的なスポットとともに「Pikmin Bloom」を楽しめるイベントが開催されている。

「Pikmin Bloom Tour」では、街のさまざまなスポットを巡りながら、デコピクミンと出会ったり、写真を撮影してライフログに記録できたり、記念バッジがもらえたりするイベント。

「Pikmin Bloom Mini Walk」は、Tourよりも小規模のイベントで、街のお祭りやイベントなどに合わせて、自治体と協力してイベントや商店街など街の活性化に寄与するイベント。日本だけでなく、海外でも開催している。

オンラインでの大きなイベントとしては、「Earth Day」を開催。世界中のユーザーとともに花を植えようというシンプルなイベントで、「大きな特典があるわけではなかった」(小川氏)ものの、1週間で合計141億本以上の花が植えられ、想定以上の盛り上がりを見せたようだ。

パーティウォーク実装の意義

さまざまな施策を行ってきた同社が、今回新機能「パーティウォーク」を打ち出した。先述の通り、「パーティウォーク」では、人数に制限なく期間限定のグループを作成でき、“歩数を競う”というよりは、一緒に歩いた本数を思い出として残せる機能に仕上げられている。

小川氏は「同じ趣味や価値観を持ったたくさんの仲間と歩く新機能。家族や友だちのほか、同窓会や“紫ピクミン大好き”、“ラーメン食べ歩きが好き”といったコミュニティーと一緒に歩ける、つながる機能」と説明。お互いを知らないユーザー同士でも、歩くという同じ目標を共有し、つながることができる機能だという。

たとえば、同じ旅行に行くユーザー同士で、その旅行の期間に合わせてグループの実施期間を設定すれば、旅行でこれだけ歩いたということが思い出として記録できる。結果に応じたリワードの提供はないが、機能の利用は無料で利用できるため、友だち同士といった小規模なものから、会社の部署、全社規模でのウォーキングイベントなどにも活用できる。

Pikmin Bloom Copyright (C) 2021 Niantic, Inc., Pikmin and Mii Characters / Artwork / Music Copyright (C) 2021 Nintendo All Rights Reserved