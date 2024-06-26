SHINee キー、日本オリジナルシングル「Tongue Tied」先行配信スタート！パックショットも公開

SHINee キーの約6年ぶりとなる日本オリジナル作品「Tongue Tied」の先行配信が、本日（26日）0時からスタートした。タイトル曲「Tongue Tied」は、重厚感のあるキックドラムをメインに、ウエスタンギターとマーチングサウンド、ホイッスルによって強烈なインパクトを残すポップパンクとなっており、相手に心を奪われ言葉に詰まる瞬間を、ウィットに富んだ歌詞とキーのユニークなボーカルで表現。

「Fresh」は、軽快なシンセサイザーとフォー・オン・ザ・フロアのリズムを中心に、キーの爽やかなボーカルがマッチしたダンスポップで、相手に対するときめきから一日中抜け出せない様子を表現した楽曲となっている。また、8月7日（水）に発売となるシングルCDのパックショット画像も公開となった。毎作品、コンセプチュアルなテーマを展開してきたキーの自由な発想を具現化するようなデザインで、タロットカードなど、今作も独創的な仕様の魅力的な商品内容が揃っている。さらに今作「Tongue Tied」の展開の一つとして“Mr. Freak's Online Consulting”と称したwebサイトが開設されており、言語を選んで悩みを入力すると、Freaky Fortuneteller「奇妙な占い師」のMr.Freakとなったキーからアドバイスが表示されるという、実際に相談所に訪れたような世界観を体感することができる。

■商品概要

New Single「Tongue Tied」

配信日：6月26日（水）

発売日：8月7日（水）



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〇UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤（Tarot Card Ver.ピクチャーレーベル仕様）

【CD】+【Photobook】+【Major Arcana Card】+【Special Sticker Sheet】+【Special Lyric Sheet】+【Photocard】

※22種タロットカード付スペシャルボックス仕様

サイズ：W130mm × H170mm

価格：\4,500（税抜\4,091） / PDCN-5922



[CD]

1.Tongue Tied

2.Fresh

[Photobook]Tarot Card Ver.撮り下ろしフォトブック 48P

[Major Arcana Cards]Tarot Card Ver.絵柄 22枚

[Special Sticker Sheet]Tarot Card Ver.絵柄 1枚

[Special Lyrics Sheet]Tarot Card Ver.絵柄 1枚

[Photocard]Tarot Card Ver.絵柄 全3種中ランダム1種



〇初回生産限定盤（Freaky Ver.）

【CD】+【Lyric Booklet】+【Photocard】

価格：\2,000（税抜\1,818） / UPCH-89571



[CD]

1.Tongue Tied

2.Fresh

[Lyric Booklet]Freaky Ver.撮り下ろしリリックブックレット 24P

[Photocard]Freaky Ver.絵柄 全3種中ランダム1枚



〇初回生産限定盤（Unrealistic Ver.）

【CD】+【Lyric Booklet】+【Photocard】

価格：\2,000（税抜\1,818） / UPCH-89572



[CD]

1.Tongue Tied

2.Fresh

[Lyric Booklet]Unrealistic Ver.撮り下ろしリリックブックレット 24P

[Photocard]Unrealistic Ver.絵柄 全3種中ランダム1枚



〇通常盤（Occult Ver.）

【CD】+【Lyric Booklet】+【Photocard（初回プレスのみ）】

価格：\2,000（税抜\1,818） / UPCH-80611



[CD]

1.Tongue Tied

2.Fresh

[Lyric Booklet]Occult Ver.撮り下ろしリリックブックレット 24P

[Photocard]Occult Ver.絵柄 全3種中ランダム1枚 ※初回プレスのみ



★「Tongue Tied」購入者イベントも決定！

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【CDショップ / ストア別購入特典】

・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE

スマホサイズステッカー（TOWER RECORDS Ver.）



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スマホサイズステッカー（HMV Ver.）



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クリアファイル（A5）



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・その他一般店・オンラインショップ

フォトカード



■関連リンク

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