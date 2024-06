話題の新店13軒をまとめて紹介！ 人気ラーメン店の姉妹店から、大阪の注目店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. TOMORROW NEVER NOODLES(東京・五反田)

人気ラーメン店がひしめく五反田に、2024年5月14日「TOMORROW NEVER NOODLES (トゥモロー ネバー ヌードルズ)」がオープンしました。五反田でも指折りの人気ラーメン店「麺屋 彩音(サイン)」の姉妹店です。

TOMORROW NEVER NOODLES 出典:ツムラーメンさん

2. とり吾(東京・中目黒)

<店舗情報>◆TOMORROW NEVER NOODLES住所 : 東京都品川区西五反田1-24-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年4月27日、中目黒駅から徒歩約5分のところに焼鳥店「とり吾」がオープンしました。

とり吾 出典:next doorさん

3. PARK HOSEKI LAB(東京・成城学園前)

<店舗情報>◆とり吾住所 : 東京都目黒区上目黒3-16-4TEL : 090-1733-4129

2023年11月、成城学園前駅から徒歩5分ほどの場所に、日本初上陸の韓国宮廷茶室「PARK HOSEKI LAB」がオープンしました。

PARK HOSEKI LAB 出典:yukidateさん

4. Mitsu8(大阪・北新地)

<店舗情報>◆PARK HOSEKI LAB住所 : 東京都世田谷区成城2-15-1TEL : 03-6761-9386

2024年6月、大阪・北新地に全室完全個室のプライベート空間の中、フルアテンドスタイルで最高級の焼肉を堪能できる紹介制焼肉店「Mitsu8(みつばち)」がオープンしました。

Mitsu8 写真:お店から

5. THE ITALIAN TABLES(東京・北参道)

<店舗情報>◆Mitsu8住所 : 大阪府大阪市北区TEL : 非公開

2024年4月17日、副都心線北参道駅1番出口から徒歩約2分のところにトラットリア「THE ITALIAN TABLES」がオープンしました。こちらはナチュラルワインと一品料理を気軽に楽しめるバルです。

THE ITALIAN TABLES 出典:o0xゆうかx0oさん

6. Modern Thai CIEL 北参道(東京・北参道)

<店舗情報>◆THE ITALIAN TABLES住所 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-22-6TEL : 050-5593-6585

2024年2月14日、副都心線・北参道駅1番出口から徒歩約3分のところにタイ料理店「Modern Thai CIEL 北参道」がオープンしました。大阪・福島にある大人気のタイ料理店「Modern Thai CIEL」の2号店です。

Modern Thai CIEL 北参道 写真:お店から

7. 中華料理 徳武(東京・錦糸町)

<店舗情報>◆Modern Thai CIEL 北参道住所 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-22-4TEL : 050-1809-9003

2024年4月、錦糸町駅から徒歩12分ほどの場所に「中華料理 徳武」がオープンしました。

中華料理 徳武 出典:お肉モンスターさん

8. うどん しろおび(東京・千駄木)

<店舗情報>◆中華料理 徳武住所 : 東京都墨田区亀沢3-3-9 ダイアパレス錦糸町第2 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年5月8日、「うどん しろおび」が千駄木にオープンしました。香川県の島しょ部、豊島そして直島で人気を博したうどん店が東京へ移転オープンです。

うどん しろおび 出典:ゆっきょしさん

9. 蕎麦割烹 ながの(東京・曳舟)

<店舗情報>◆うどん しろおび住所 : 東京都文京区千駄木3-44-11TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年4月30日、東武線・曳舟駅西口から徒歩約4分、水戸街道沿いに「蕎麦割烹 ながの」がオープンしました。

蕎麦割烹 ながの 出典:TOMITさん

10. 食堂ペスカ(大阪・難波)

<店舗情報>◆蕎麦割烹 ながの住所 : 東京都墨田区東向島2-20-6TEL : 03-6675-0167

2024年4月8日、「食堂ペスカ」が大阪・難波にオープンしました。大阪市内で5店舗を展開する人気イタリアン「PESCA(ぺスカ)」の姉妹店です。

食堂ペスカ 写真:お店から

11. sez(東京・麻布十番)

<店舗情報>◆食堂ペスカ住所 : 大阪府大阪市中央区難波千日前14-18 道具屋筋横丁TEL : 050-5593-0848

2024年5月、麻布十番駅から徒歩4分ほどの場所に、和とイタリアンが引き立てあい食材そのもののおいしさを堪能できる「sez」がオープンしました。

sez 写真:お店から

12. HALU 早稲田店(東京・早稲田)

<店舗情報>◆sez住所 : 東京都港区元麻布3-10-2 VENT VERT 2FTEL : 050-5593-5806

2024年5月、都電早稲田停留場から徒歩3分ほどの場所に、おしゃれな空間で食事を楽しめる韓国料理店「HALU 早稲田店」がオープンしました。

HALU 早稲田店 写真:お店から

13. ESPRIT C. KEI GINZA(東京・銀座)

<店舗情報>◆HALU 早稲田店住所 : 東京都新宿区西早稲田1-8-19 日興パレセゾン早稲田 1FTEL : 050-5593-5684

2024年4月、銀座駅から徒歩6分ほどの場所にある虎屋銀座ビルの11階に、フランスでアジア人初のミシュラン三つ星を獲得した小林 圭シェフと、室町時代後期創業の和菓子屋「とらや」がつくる、美食の革新を追求するレストラン「ESPRIT C. KEI GINZA」がオープンしました。

ESPRIT C. KEI GINZA 写真:お店から

<店舗情報>◆ESPRIT C. KEI GINZA住所 : 東京都中央区銀座7-8-17 虎屋銀座ビル 11FTEL : 03-6274-6611

文:食べログマガジン編集部

The post 話題の新店13軒をまとめて紹介! 人気ラーメン店の姉妹店から、大阪の注目店まで first appeared on 食べログマガジン.