テレビアニメ『かぐや様は告らせたい』が、昨年話題になったパチンコに続き、SANKYOよりパチスロになって登場することが決定した。新機種「パチスロ かぐや様は告らせたい」は、9月2日より全国で登場する。あわせてPVが公開された。「パチスロ かぐや様は告らせたい」は演出が盛りだくさんで、「恋愛頭脳戦ステージ」の演出では、かぐやと白銀の頭脳戦が。そして「BIG BONUS」では、白銀が生徒会選挙でミコ達と戦う「舌戦バトル」、かぐや・千花・ミコ・早坂の可愛いが詰まった「マジきゅん」、千花がパトランプで告知してくれる「チカ千花」の3つのゲーム性から選択可能になっており、ここでしか見られない演出が多数搭載されている。

さらに、書き下ろし完全新曲の搭載が決定。新曲は、藤原千花(CV.小原好美)によるソロ曲「Check it LOVE!」。これまでの千花のソロ曲とは一味違う(?)アップテンポのユーロビート調な楽曲になっている。■「パチスロ かぐや様は告らせたい」搭載楽曲♪「ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花」/鈴木雅之♪「DADDY ! DADDY ! DO ! feat. 鈴木愛理」/鈴木雅之♪「チカっとチカ千花っ▼」/藤原千花(CV.小原好美)▼=ハート♪「エモーショナル▼青春白書」/四宮かぐや(CV.古賀葵)、藤原千花(CV.小原好美)、伊井野ミコ(CV.富田美憂)、早坂愛(CV.花守ゆみり)♪【新曲】「Check it LOVE!」/藤原千花(CV.小原好美)「パチスロ かぐや様は告らせたい」は、高純増×BONUS1G連タイプ。高純増のBONUSがループするゲーム性で、BONUS中のBONUS1G連ストックと、BONUS後の引き戻しチャンスを含めたBONUSループ率は最大約80%となっている。