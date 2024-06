「ずっと笑いながら稽古してる」岡宮来夢×阿部顕嵐が語るミュージカルコメディ裏話

プレゼントに感激!

水ドラ25「青春ミュージカルコメディ oddboys」(毎週水曜深夜1 時)。ミュージカルを愛する高校生たちが部の存続のために奮闘する、歌あり、ダンスあり、笑いありのまるでミュージカルみたいな青春ドラマ。W主演の岡宮来夢さん&阿部顕嵐さんにインタビュー!――今回が初共演ですが、撮影に入る前の稽古などを通じて、お互いにどんな印象を受けましたか?岡宮「歌の練習に行くと、先に終わった顕嵐くんが外で待ってくれていて。『このマヌカハニーをなめながら歌ったらうまくいったからあげるよ』と、瓶ごとくれたんです」

阿部「家にあった頂き物のマヌカハニーなんだけど、歌う時に役に立つかもと思って瓶ごと持って行って。あれ、いいでしょ?」岡宮「めっちゃ良かった! スタジオの冷蔵庫に保管してあって、他のキャストも使ってるよ」阿部「うれしい! こんな感じで、来夢は思っていたよりラフな人という印象です。もっと堅い感じのイメージがあったから、ちょっと意外だった」岡宮「顕嵐くんは圧倒的に華がある。第1話で、憐(岡宮)が翔舞(阿部)のことを『圧倒的に華があった』と言うセリフがあるんですが、顕嵐くんも同じで、踊っていると目を引くんですよ。あと、服もカッコよくて、稽古で着ていたセットアップがいいなと思ったんだよね。あれは稽古着なの?」阿部「いろいろ誉めてもらっちゃって、うれしいなぁ。あれは私服。着替えるのが面倒くさいから(笑)、僕は私服のまま稽古して、そのまま帰ることが多くて」――“ミュージカルコメディ”ということですが、普通のドラマとはどんなところが違うのですか?阿部「途中で歌や踊りが入ってきて、インド映画を観ているような感覚になると思います。新鮮だし、笑えるんじゃないかな」岡宮「ミュージカルを実際に観たことがない方も『劇場に行ってみようかな』と、第一歩になる可能性を秘めたドラマだと思います。僕は今後もミュージカルを続けていきたいので、みなさんにミュージカルの面白さが届くドラマにできたらいいですね」――岡宮さんが演じるミュージカルオタクの日比野憐、阿部さんが演じるニューヨーク帰りの謎の転校生・音羽翔舞は、どんな人物ですか?岡宮「100年の歴史を持つミュージカル部の中心人物ですが、部員は4人だけで廃部の危機に陥っています。個性的な部員ばかりでまとめるのが大変な上、優柔不断だからいろんな意見に流されやすくて。僕も“長”を任されることが多いので憐の気持ちも分かります。いろんな意見が出ると、どうすればいいのかと一歩引いてしまったり、そこから考えて一つの形にするのは得意だけど、その場でリーダーシップをとってまとめるのは苦手というところも似ていて。当て書きかと思うくらい自分に近しいキャラクターです。顕嵐くんも、ニューヨークから来たスーパースターの役で、ほぼ当て書きみたいなものだよね?(笑)」阿部「そうだね。僕もニューヨークに行ってきたから、役作りは少しできているかな(笑)。あと、ポケモンがすごく好きなところも同じ。そこは当て書きしてもらってありがたいですね。翔舞はスキルのハードルが高い役で、いかに説得力を持たせられるかというところに力を入れたいと思っています。僕は初対面だとクールに見られがちなので、そこは近いのかもしれない。翔舞はストレートにものを言うので、目をそらさずに相手をしっかり見ながら、堂々と物を言える人物として表現できたらいいなと思っています」――お二人に加えて、ミュージカル部の面々を演じる立花裕大さん、福澤侑さん、皇希さんも交えての稽古の雰囲気は、どんな感じですか?阿部「ドラマ撮影のリハーサルというより、舞台の稽古に近い感じです」岡宮「顕嵐くんは、別の作品で裕大くんと侑くんと共演していたんだっけ?」阿部「そうだね。皇希くんには、僕らのグループ7ORDERの演出や振付をしてもらった」岡宮「僕は、裕大くんと侑くんとは共演したことがあって、皇希くんとは面識はあったけど、ちゃんと話したことはなかった。顕嵐くんは『ACTORS☆LEAGUE』(2.5次元俳優を中心としたスポーツイベント)とライブを観に行かせてもらった時に会ったよね。今回は、それぞれがお互いに知っている状態で始まっているから最初から空気感がいいし、男子校みたいなノリでずっと楽しいね」阿部「ずっと笑いながら稽古してる。稽古が進むのか心配になるくらい(笑)」岡宮「ホントに(笑)」明日公開の【後編】では、お互いに共有しておきたい自分の“トリセツ”や、“オタク”なジャンルについてのトークを。お二人がW主演を務める、水ドラ25「青春ミュージカルコメディ oddboys」(毎週水曜深夜1 時)第1話は?第1話英林館高校ミュージカル部は創立100年を迎え、毎年恒例の文化祭の公演を控えていた。かつては華々しい功績を残した伝統ある部だが、現在の部員数はたったの4人。ミュージカルオタクな日比野憐(岡宮来夢)を筆頭に部員達は公演に向け日々活動をしていた。ある日突然、副理事長・吉良龍之丞(中川晃教)に、例年ミュージカル部が文化祭で使っている多目的ホールの使用禁止を宣言される!そんな時、彼らが通う高校にニューヨークからの転校生・音羽翔舞(阿部顕嵐)がやってくる。何やらミュージカルに興味がありそうな翔舞を部に誘うが、あっけなく断られてしまう…。

【プロフィール】岡宮来夢(おかみや・くるむ)1998年4月23日生まれ。長野県出身。2019年、ミュージカル「『刀剣乱舞』〜葵咲本紀〜」の鶴丸国永役で注目を集める。舞台「BANANA FISH The Stage」、舞台「進撃の巨人 -the Musical-」、ミュージカル「ロミオ&ジュリエット」などで主演を務める他、数々の話題作品に出演。映像作品は、主演映画「クオリアの隣で」 (2018年公開)、ドラマ「たびくらげ探偵日記」(MBS)などに出演。本作「oddboys」では、主演に加え、主題歌「Restart」の作詞・歌も担当している。X:@okamiya_kurumu阿部顕嵐(あべ・あらん)1997年8月30日生まれ。東京都出身。映画「ツーアウトフルベース」(2022年)主演、舞台作品『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage、ドラマ「BLドラマの主演になりました」(テレビ朝日系)W主演、舞台「桃源暗鬼」主演など、舞台、ドラマ、映画と幅広く活躍。6人組グループ「7ORDER」のボーカルとして音楽活動も行っている。X:@alanabeofficialInstagram:@alanabe_official(撮影:倉持アユミ/取材・文:伊沢晶子)