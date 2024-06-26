à¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥Èá¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î½÷¿À¤¬ÆüËÜ¹ßÎ×¡¡Åìµþ¡õµþÅÔËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤ÉÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¶¥®¥È¥ï¤è¤ê¥á¥É¤Á¤ã¤óÇÉ¡×¡ÖÆüËÜ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë±ÇÁü¡×
¡¡¥í¥·¥¢¤Î½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¡¢¥¨¥Õ¥²¥Ë¥¢¡¦¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ï¡Ê24¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¹¥¤¤ÊÆüËÜ¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ï¤ÏÅìµþ¤ÈµþÅÔ¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£Åìµþ¤ÎÀõÁð¤òË¬¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ð¥ó¥ÉRADWIMPS¤Î¡Ö°¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¤«¤¤¡×¤òBGM¤Ë³¹¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿µþÅÔ¤Ç¤ÏÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¤ÎÀéËÜÄ»µï¤ÇÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ï¤Ï2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢Ï¢ÇÆ¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£¤Þ¤¿Âç¤Î¿ÆÆü²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥¢¥Ë¥á¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Ï¼çÂê²Î¤äÂæ»ì¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÈäÏª¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡£¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Î»Ñ¤Ç³ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Ë¤¤¤Æ¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤¬ÎÉ¤¯»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë±ÇÁü¡×¡Ö¥¶¥®¥È¥ï¤è¤ê¥á¥É¤Á¤ã¤óÇÉ¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤ÉÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£