「6P アイスクリーム ギフトBOX」3700円(税込・送料別)販売元=MY NAME IS ICE CREAM

新潟にあるヴィーガン対応のアイスクリームショップ

一年中冷凍庫になにかしらのアイスが入っているアイス好きにとって、やっぱり夏は特別な季節。お風呂上がりやひと仕事終えたあと、熱をたたえた体に、冷えたアイスが染み入ります。

それから自分のためだけでなく、夏の贈り物にも重宝。クーラーバッグに入れて手土産に持参することもあれば、大勢で集まる日に合わせて手配することも。夏休みに実家に帰省するときは、孫世代から祖父母世代まで、みんなでアイスを味わう時間を楽しみにしています。

あるときお世話になっている方が、こんなことをおっしゃっていました。「うちの孫はアレルギーがあって、友だちと同じようにおやつを食べることができなくて」。それからずっと探していたのが、誰もがおいしく味わえるアイスクリーム。みんな一緒に笑顔の時間を過ごしてほしいと思っていたところ、新潟にあるヴィーガン対応のアイスクリームショップ「MY NAME IS ICE CREAM」に出合いました。

MY NAME IS ICE CREAMが作るアイスクリームは、動物性の乳製品を使用せず、豆乳などの植物性ミルクを原料に作られています。添加物や白砂糖も不使用。甘みを付けるのに有機きび糖やメープルシロップを選んだり、新潟産の旬の野菜や果物を新鮮なうちに加工・製造しています。それから、地元の農家と協力して、形は少しいびつでも味そのものは変わらない、B品の食材を積極的に使用。フードロス削減にも取り組んでいます。

日頃からなんでも食べる私ですが、豆乳やきび糖などヴィーガン製品を使ったおやつや料理も大好物。MY NAME IS ICE CREAMのアイスクリームは、あっさりさっぱりしたものも、濃厚な味わいも、フレーバーごと食材の特徴をダイレクトに感じられて、舌の感覚が研ぎ澄まされるのが分かります。

定番は、シンプルな素材でどこか懐かしさを覚える「豆乳バニラ」、こっくりとしたキャラメルの風味とアーモンドのザクザクとした食感が好相性の「キャラメルアーモンド」、濃厚だけれどさっぱりとした豆乳の後味がクセになる「ソイチョコレート」の3種類。

定番のひとつ「豆乳バニラ」

それ以外は、その時期ならではのフレーバー。素材の組み合わせが絶妙で、例えば私が食べた「抹茶と緑茶と杏仁」のように、互いにしっくりなじみながら、個々の持ち味が活かされているのも見事。毎月届く定期便もあるので、季節ごとどんな味が登場するのか待つ楽しみもあります。

季節のフレーバーの「さつまいもと黒胡麻」「酒粕バナナ」

筆者:甲斐 みのり