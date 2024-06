Lienelが、新曲「Curry on love」を7月8日に先行配信リリースする。先日開催した東阪ツアーにて「Curry on love」が初披露された際、いきなりの新曲披露とまさかの“カレーソング”にざわめきと歓声が鳴り止まなかったのは記憶に新しい。そんな「Curry on love」を表題とした4th両A面シングル『Curry on love / ギラサマ』を8月21日にリリースすることはすでに発表済だが、この度7月8日(月)に「Curry on love」を先行配信リリースすることが新たに発表され、合わせてジャケット写真も公開された。カレーが勢いよく置かれているまたは飛び散っているように見えるイラストで、「Curry on love」の勢い、そして今まさに飛ぶ鳥落とす勢いのLienelを象徴しているかのようだ。

リリース情報

「Curry on love」





https://ssm.lnk.to/COL



4th 両A面シングル『Curry on love / ギラサマ』

2024年8月21日 リリース

【TYPE-A】CD+Blu-ray

品番:ZXRC-1264

価格:税込¥3,300

CD収録曲:

1. Curry on love

2. ギラサマ

3. タイトル未定

Blu-ray:

収録内容未定

【TYPE-B】CDのみ

品番:ZXRC-1265

価格:税込¥1,650

収録曲:

1. Curry on love

2. ギラサマ

3. タイトル未定

【TYPE-C】CDのみ

品番:ZXRC-1266

価格:税込¥1,650

収録曲:

1. Curry on love

2. ギラサマ

3. タイトル未定

ライブ・イベント情報

<リリースイベント情報>

7/7(日) 埼玉・大宮ステラタウン 1F メローぺ広場

7/13(土) 東京・汐留シオサイト 地下歩道

7/14(日) 東京:アーバンドックららぽーと豊洲 シーサイドデッキ メインステージ

7/15(月祝) 宮城・泉中央駅前広場 isMe! おへそひろば

7/20(土) 東京・光が丘IMA 光の広場

7/27(土) 兵庫・阪急西宮ガーデンズ 本館 4F スカイガーデン 木の葉ステージ

7/28(日) 大阪:もりのみやキューズモールBASE 1F BASEパーク

ライブ・イベント情報

ワンマンライブ

<Lienel 2nd Live Tour 2024>

●2024年9月21日(土)

東京・ヒューリックホール東京

17:15 open / 18:00 start

●2024年9月22日(日)

東京・恵比寿 ザ・ガーデンホール 2公演

1部:13:15 open / 14:00 start

2部:17:15 open / 18:00 start

●2024年10月6日(日)

大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール

16:15 open / 17:00 start

■詳細:

https://lienel.jp/live/live1439/

ライブ・イベント情報

●7月21日(日)

「テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り SUMMER STATION」@六本木ヒルズアリーナ

●8月15日(木), 16日(金)

「プチエビ 〜プチっとEBiDAN THE LIVE〜」@国立代々木競技場 第二体育館

●8月17日(土), 18日(日)

「EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024」@国立代々木競技場 第一体育館

関連リンク

◆Lienel オフィシャルサイト

◆Lienel オフィシャルTwitter

◆Lienel オフィシャルInstagram

◆Lienel オフィシャルYouTube

◆Lienel オフィシャルTikTok

●芳賀柊斗 コメント『Lienelのリーダー芳賀柊斗です!今回のシングルはまさかのカレーソングという事で、この曲はカレーへのスパイシーな思いと初恋の甘酸っぱい思いを一皿に凝縮した1曲になっています!イントロから伝わるなんとも言えないカレー感!そして独特なダンスの振り付けや間奏ではメンバーそれぞれの推しカレーが歌詞に入っていたりとかなり具だくさんな1曲に仕上がっていて、何回聴いても飽きない、おかわりしたくなるような曲になっております!ぜひたくさん聴いてください!ナートゥ・ナートゥ!』