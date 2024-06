スリップノットは先月、新曲の存在を認めていたが、ファンは近いうちに新しい音楽を聴くことができるそうだ。ショーン・クラハンは、『REVOLVER』誌のインタビューで、新曲はいつかと問われると、「君らが想像する以上に早く、音楽はある。君らが想像できない形でリリースされる」と答えた。

