https://x.com/slipknot/status/1803096979976962248/photo/1

¥¹¥ê¥Ã¥×¥Î¥Ã¥È¤ÏÀè·î¡¢¿·¶Ê¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¿·¤·¤¤²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤½¤¦¤À¡£

¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¯¥é¥Ï¥ó¤Ï¡¢¡ØREVOLVER¡Ù»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¿·¶Ê¤Ï¤¤¤Ä¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö·¯¤é¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë°Ê¾å¤ËÁá¤¯¡¢²»³Ú¤Ï¤¢¤ë¡£·¯¤é¤¬ÁÛÁü¤Ç¤­¤Ê¤¤·Á¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£

¥¹¥ê¥Ã¥×¥Î¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«¼ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿·¤·¤¤¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¶¤é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢²»³Ú¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÍßÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤À¤«¤é¡¢·¯¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤°¤ËÄ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£´ê¤ï¤¯¤Ð¡¢²¶¤é¤ÏÃ¯¤«¤È²¿¤«¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î²»³Ú¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£

¥¹¥ê¥Ã¥×¥Î¥Ã¥È¤Ï5·îÃæ½Ü¡¢¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥×¥Î¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡¢ºÇ¶á¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡ÈLong May You Die¡É¤È¤¤¤¦¿·¶Ê¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡È·¯¤é¤ÏÀµ¤·¤¤¡£·¯¤é¤Ï100¡óÀµ¤·¤¤¡É¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¥Ð¥ó¥É¤Ï8·î6Æü¤è¤êËÌÊÆ¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯½Ë¤¦¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£

Ako Suzuki