04 Limited Sazabysが彼らの地元である愛知県は愛・地球博記念公園(通称モリコロパーク)にて6月22日、23日の2日間に渡り<YON FES 2024>を開催した。2016年の初開催から今年で7回目となった<YON FES>。毎年4月に開催されていた<YON FES>だが今年は6月にお引越し。開催時期が2か月違うだけで会場の空気感や装いに変化が起きるのは新しい発見でもあった。例えば雨。6月に引っ越ししたことで梅雨の洗礼を受けた今年の<YON FES>。開催までの数日何度天気予報を見たことか。断念せざるを得なかった時期を超えて開催となった一昨年、昨年の<YON FES>で沢山の仲間と一緒に反撃の狼煙を上げ、フェスという文化の完全復活を果たしたフォーリミ。そして迎えた今年の<YON FES>。雷マークの大荒れ模様のはずだった天気も、雨は降ったとはいえ大きな被害もなく無事開催、というか雨なんて気にならないほど目の前で起きた数々のドラマが<YON FES>を彩った2日間となった。



▲04 Limited Sazabys 撮影:ヤマダマサヒロ ▲04 Limited Sazabys 撮影:ヤマダマサヒロ



▲10-FEET 撮影:瀧本“JON”...行秀 ▲10-FEET 撮影:瀧本“JON”...行秀



▲ENTH 撮影:ヤオタケシ ▲ENTH 撮影:ヤオタケシ



▲KANA-BOON 撮影:日吉”JP”純平 ▲KANA-BOON 撮影:日吉”JP”純平



▲My Hair is Bad 撮影:ヤオタケシ ▲My Hair is Bad 撮影:ヤオタケシ



▲ROTTENGRAFFTY 撮影: 瀧本“JON”...行秀 ▲ROTTENGRAFFTY 撮影: 瀧本“JON”...行秀



▲Saucy Dog 撮影:日吉”JP”純平 ▲Saucy Dog 撮影:日吉”JP”純平



▲SHANK 撮影:ヤマダマサヒロ ▲SHANK 撮影:ヤマダマサヒロ



▲THE ORAL CIGARETTES 撮影:ヤマダマサヒロ ▲THE ORAL CIGARETTES 撮影:ヤマダマサヒロ



▲サバシスター 撮影:ヤオタケシ ▲サバシスター 撮影:ヤオタケシ



▲リーガルリリー 撮影:藤井拓 ▲リーガルリリー 撮影:藤井拓



▲04 Limited Sazabys 撮影:日吉”JP”純平 ▲04 Limited Sazabys 撮影:日吉”JP”純平



▲Chill Beans. 撮影:藤井拓 ▲Chill Beans. 撮影:藤井拓



▲Crossfaith 撮影:瀧本“JON”...行秀 ▲Crossfaith 撮影:瀧本“JON”...行秀



▲FOMARE 撮影:藤井拓 ▲FOMARE 撮影:藤井拓



▲go!go!vanillas ▲go!go!vanillas



▲KOTORI 撮影:瀧本“JON”...行秀 ▲KOTORI 撮影:瀧本“JON”...行秀



▲ORANGE RANGE 撮影:日吉”JP”純平 ▲ORANGE RANGE 撮影:日吉”JP”純平



▲SiM ▲SiM



▲YOUR SONG IS GOOD 撮影:ヤオタケシ ▲YOUR SONG IS GOOD 撮影:ヤオタケシ



▲ハルカミライ 撮影:藤井拓 ▲ハルカミライ 撮影:藤井拓



▲プッシュプルポット 撮影:日吉”JP”純平 ▲プッシュプルポット 撮影:日吉”JP”純平

【6月22日】初日である6月22日には04 Limited Sazabys、THE ORAL CIGARETTES、サバシスター、Saucy Dog、リーガルリリー、ROTTENGRAFFTY、KANA-BOON、My Hair is Bad、SHANK、10-FEET、ENTHが出演。MCなしのノンストップ脳天ブローでキッズを狂乱させたTHE ORAL CIGARETTES、必殺ナメんじゃねーアティチュード「音楽が好き」を纏ってピースを決めたサバシスター、積み重ねてきた日々を自分自身が信じることが大きな力を生むことを証明したSaucy Dog、自分だけのロックンロールを貫くことでオルタナティブな轟音をYON FESに吹かせたリーガルリリー、繰り返し巡る人生の中で金色のグラフティーを鳴り響かせ続けるROTTENGRAFFTY、フォーリミの救いの手に虎視眈々とここからガンガンと応えていく意思表示をしたKANA-BOON、雨雲を超え太陽すら超えた場所から言葉と音をYON FESに降り注いだ皆勤賞My Hair is Bad、同じくYON FES皆勤賞の風格をフロアに叩きつけぐちゃぐちゃにしたSHANK、生きるということに命を懸けることを教えてくれた海のように大きく波のように優しい10-FEET、フォーリミとの絆を噛みしめながらバトンを受け取り繋いだ名古屋テキーラパンクポッセENTHと、合計10バンドが04 Limited Sazabysに思いをぶつけるライブを展開。トリのフォーリミはいきなりの「Buster call」でライブがスタート。ファンの間では「レア曲」と呼ばれライブの終盤やアンコールで演奏されることの多いこの曲をGENが歌い始めるとモリコロパークを歓声が包む。降り始めた雨すらステージを演出する。歓声の中の奇跡って今日みたいなことを言うのかもしれない。「Fiction」のリフが鳴り響くと、騒々しい過去の残骸を飲み込んで帰ってきたメロウな世界を実感する。「Finder」や「Alien」といった攻撃モード全開ナンバーが続くことも今のフォーリミのモードを表しているように感じる。位置についてヨーイドンで前に進めてきたこの数年は間違っていなかった。悩んで学んでここまできたことを「Now here, No where」を聴きながら考えて、「Cycle」ではひとつ乗り越えたらまた壁のある人生をそれでも先に進めようと繰り返し思う。それぞれ色んな時期の楽曲だけれど全てが地続きだからフォーリミの楽曲をライブで観るときはいつもひとつの物語のように感じる。「midnight cruising」「hello」をYON FESで観るのは少し特別に感じるから不思議だ。降り注ぐ雨が大気圏を突破した流星群のように感じるのだから音楽って面白い。YON FESで体感する「hello」の大合唱もやっぱり何故か特別だったりする。出演者はスタイルも世代もバラバラ、YON FESに集まっているお客さんに関しては住んでいる場所も普段何をしているかも分からないけれど、僕らにはたったひとつだけの共通点としてYON FESがある。フォーリミから栄養を貰って、フォーリミに栄養を返して、そうやって一緒に生きている。メロディーが彩る旅の中で出会った僕らは手つかずの未来に明日を描いて前に進んでいく。2019年に突発性難聴になったときの話をGENがYON FESのステージでしたことだって、同じ時代を生きてきた仲間に対する信頼からだと思う。音楽って傷を抱きしめて優しく塞ぐ光だと思っているのだけれど、GENが自分自身の話を今このタイミングでステージからしたのは傷を人生の味として痛みを飲み込み鮮やかに生きていくこと、つまり歌い続けていくことを確信しているからだと思う。ラストは「Remember」「758」と初期衝動を爆発させてYON FES初日は幕を下ろした。【6月23日】YON FES 2日目、6月23日は04 Limited Sazabys、Crossfaith、プッシュプルポット、go!go!vanillas、Chill Beans.、ORANGE RANGE、YOUR SONG IS GOOD、ハルカミライ、KOTORI、SiM、FOMAREが出演。「前説のプロ」の異名を持つKEYTALK小野武正が「ぺいぺいぺーい!」とステージに登場しフォーリミと共に行った開幕宣言から始まったDAY.2。フォーリミGEN乱入で早い方から重い方へのモノリス繋ぎで朝イチからやりたい放題のCrossfaith、音楽で馬鹿みたいに笑うことが人生を救うことをその笑顔で示したプッシュプルポット、無敵の刺激的ロックンロールサーカスで心を撃ち抜いたgo!go!vanillas、全部脱ぎ捨てるシェキララで超グルービーに空気感を支配したChill Beans.、「いいね快晴じゃん!」と言わせてくれないイケナイ太陽を引きずり降ろしてモリコロハニーとキリキリマイしちゃうORANGE RANGE、フォーリミGENを迎えて土砂降りのモリコロパークを南国にしたYOUR SONG IS GOOD、この雨は花を咲かす為の恵みの雨だと今日を丸ごと肯定したハルカミライ、この素晴らしい世界において最高な時は何度だって訪れることをそのステージを以って証言したKOTORI、CrossfaithのKoie乱入で地獄絵図を本当に地獄にしたお茶目な悪魔SiM、当たり前だった毎日が戻ってきた今歌う愛する人や場所への想いを更新したFOMAREと、合計10バンドの熱演を受け04 Limited SazabysがSKY STAGEに登場した。雷と豪雨の中のYON FESを覚悟していたけれど、奇跡を起こすのがYON FESだしフォーリミだ。2日目のトリは勿論、フォーリミ。「Milestone」を聴きながらモリコロパークを見渡す。この場所で7回目のYON FES。この数年、特にコロナが明けたことで「帰ってきたな」と思うようになった。モノクロの痛みの中に見えていたイメージは今手で触れることの出来るほどはっきりと輪郭が見えている。帰ってくること、戻ってくることを約束した「message」が炸裂するとモリコロパークごと喜んでいるように感じるから面白い。「fade」「knife」と続くとあの頃止まりかけていた僕らの日常がドクドク鼓動が鳴っていることに気付く。僕らは、ライブハウスは、YON FESはもうとっくに動き出している。フィクションは自分で作りたい。「Kitchen」でGENが歌うその言葉こそがYON FESで起きている全てだと思う。そうやってフォーリミが作ったフィクションを前に泳ぎたくなっちゃうんだから雨も悪くない。そう思わせてくれるのは僕らの絶対的「My HERO」の強さだと思う。耐えて耐えて超えてきた景色が目の前に広がるYON FESという場所。屋根裏の奥の引き出しを開くとそこに広がっている秘密基地がこんなにも広がっていること。「Galapagos供廖Galapagos」と続くと感覚直通でドキドキしちゃうし、不思議したくて冒険したくてこうやって毎年YON FESに足を運んでいることをこれまた感覚直通ルートで再確認する。「Honey」「Squall」と今日のシチュエーションで聴くことでよりダイレクトに感情に訴えかけてくる曲を披露しステージを後にするフォーリミ。アンコールで披露した新曲はまだタイトルも決まっていないというが、聴きながら今はもう会うことの出来ない人の顔が浮かんだ。「そうか、あれが最後だったのか」と、年を重ねれば重ねるほどそう思うことも増えた気がする。でも人間は忘れる生き物だから、忘れたりたまに思い出したり、そうやってそのかけがえのない瞬間瞬間を生きている。そんなメッセージがこの新曲に込められていたと思う。そうやって人生を泳いでいく。RYU-TAが叫んだ「ピースとピースを足したらヨン!」という言葉が物凄くポジティブな矢となって心に突き刺さる。その強く繋いだ手を離さないまま「swim」で大団円を迎えたYON FES 2024。予報では豪雨の中での開催を覚悟していたけれど、結果的に雨なんて少しも気にならなかった。想えばなんだって起きえる。奇跡が起きたのでなくて、YON FESが奇跡を起こしたのだと思う。音楽には、フォーリミには、そんな魔法があるのだ。