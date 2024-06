暑い夏おすすめ！ホカニナイ立ちカフェ「エスプレッソロック 立ち飲み専用シングル」

ホカニナイ立ちカフェに、新メニューとして「エスプレッソロック 立ち飲み専用シングル(300円)」が2024年6月22日より販売中です。

ホカニナイ立ちカフェ「エスプレッソロック 立ち飲み専用シングル」

所在地 : 長崎県佐世保市栄町1番2号 ホカニナイ佐世保ビル1F

営業時間: 月曜から土曜 10:30〜19:00/日曜 10:30〜17:30

祝祭日は休み

電話 : 0120-196-816

URL :https://cafebanco.com/

「ホカニナイ立ちカフェ」では、気温が高くなるにつれ、エスプレッソコーヒーに氷を入れて飲む「ロック」の注文がビジネスマン中心に増えます。

同店「バンコ」での滞在時間は、20秒から長くても3分ほどのカフェです。

「バンコ」とは、イタリアのバールにおけるカウンターのことで、訪れる人はこのカウンターで短時間にエスプレッソを飲み、すぐに店を出ることが一般的です。

この効率的な利用は、忙しい日常へ素早く戻るための方法としてイタリアでは普通の光景です。

日本ではなかなか受け入れられず、佐世保市内では唯一の店舗になりますが、地域の方々の支持を受け2024年で8年目を迎えます。

店舗は佐世保商店街アーケード(四ヶ町商店街、三ヶ町商店街)の中央にあり、土地柄外国人の利用も多くその割合は50%を占めています。

しかし、日本人でゆっくり会話を目的とする地元のマダムなどには不人気で、椅子が無いことに不満の感想を言われることも多いカフェです。

オープンから季節に合わせたオリジナルカフェを開発し販売をしてきましたが、結局残ったメニューは、エスプレッソ、カプチーノ、アメリカーノ、アイスカフェラテ、アイスコーヒーと、当初はまかないとしてオーナーの好みで作った、エスプレッソを氷で冷やして飲む「ロック(オリジナル名称)」のみの6種類です。

元々エスプレッソは提供してから10秒〜20秒で飲むのが一番美味しいため、「旨かった!目が覚めた!帰ろう!」とお客様の滞在時間は20秒くらいが一般的で、これがイタリアンスタイルと言えます。

8年前、とにかく美味しいコーヒーを提供したいと考えた時に、カフェ経営の素人が出来る方法として、当時、最高峰のエスプレッソマシンを導入しilly(イリー)のコーヒー豆を使用しました。

今でもその味は変わっておらずエスプレッソマシン一台で全てのコーヒーで提供されます。

