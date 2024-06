與真司郎が、約2年半ぶりにアーティストとしてステージに戻ってくる。2021年の11月〜12月にかけて開催されたAAAの6大ドームツアー『AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot- 』を最後に、音楽活動を休止。その活動再開の知らせは、誰もが予期せぬ形で訪れた。

昨年7月26日にLINE CUBE SHIBUYA で、約2000名ものファンを抽選で無料招待する形でファンミーティング『與真司郎announcement』を開催。会場ではAAAメンバーもひそやかに見守る中で、自身がゲイであることを告白。ソロアーティストとしての活動を再開することも報告した。“本来の自分”として生きるために選択したカミングアウトは、J-POP界の一線で長年活躍し、多くの人が知るポップスターの告白という衝撃性をもって国内外の多数のメディアで大きく報道されることとなり、いまなお反響を呼んでいる。

あれから、間もなく1年。「なんでも聞いてください」と穏やかにほほ笑む與真司郎は、“名は体を表す”というように、自分の人生を切り開くための“真”の力を“司る人”だ。

イベントではアーティスト活動の再開を伝えたが、そこに至るまでにはキャリアのすべてを捨てる覚悟をもって決意していたカミングアウト。そして「想像以上だった」という発表後の大きな反響の中で、この1年過ごしてきた胸中。久しぶりのツアーへ込められた思いと、アーティストとしての新たな決意を語ってくれた。(全7回の6回目)

* * *

──インタビュー特集の最後に、與さんの素顔に触れるパーソナルQ&A企画を全10問やりたいなと思います。今回は前半戦の5問です。Q1:現在、アメリカと日本を行き来しながら活動をされていますが、日本に帰ってきたなと感じるのはどんなときですか?

アメリカと日本では雰囲気が全然違うから、空港に到着した時点で日本だな〜って思っています(笑い)。空港からはマネージャーさんが迎えに来てくれている車に乗るんですけど、車線がアメリカとは反対だな……と思うときに感じるかも。

──Q2:日本に帰ってきたらやりたいことは……?

帰ってくるときは、ほぼ仕事なんですよね。でも、例えばあのお店でお造りの定食を食べたいと思うような、“帰ってきたら行きたいスポット”がいくつかあるので、そこに行きます。

──Q3:最近、ハマっていることは何かありますか?

世界旅行をしている人たちのYouTubeチャンネルを見ること。それを見ながら、次にどこ行こうかな?って疑似体験をしています。

──いま行ってみたい国はありますか?

いま行ってみたいのは、スペイン。バルセロナには一度行ったことがあるんですけど、マドリードとかスペイン国内の離島にも行ってみたいですね。

──Q4:美容ケアで、最近のこだわりは何かありますか?

基本的なスキンケアは変わってないんですけど、最近、帯状疱疹になってしまって痕が残っているので、できるだけストレスをためないようにしています。ちゃんとお風呂に浸かって疲れを取るようにする。バスソルトを入れて、キャンドルを2個焚いて、入浴中にはスマホは見ないようにする…といったことを実践しています。

──いたわりのケアですね。

帯状疱疹になったことで、精神の状態が肌にも表れてしまうんだということを、改めて感じたので。仕事をしすぎないとか、プライベートでも友達との予定を詰めすぎないとか、普段の生活を気を付けることが大事なんですよね。やっぱり体と心は繋がっていると思うので、いまはできるだけ精神的にリラックスすることを心がけています。それが美容法かもしれないです。

──Q5:いま一番ほしいものは?

いま、ほしいものって本当にないんです。もともとミニマリストだけど、もっとシンプルになりたくて。

──物欲は沸かないんですね。

そうなんです。しいて言うなら、カメラかな。海外を旅するときに、手軽に撮れるスマホのカメラじゃなくて、コンパクトに持ち歩けるカメラがほしいです。モノでいうと本当にそれぐらいしか思い浮かばないな〜。モノよりも経験と良い人との出会いがほしい!

──それも素敵なほしいものですよね。

人との出会いは恋人に限らず友人もそうだし、いろいろな経験をする中でたくさんの人と出会っていきたいので。何かを買うことにお金を使うのではなく、これからは経験を得ることに投資していきたいですね。

<リリース&公演情報>

最新曲『Upside Down』が配信中。全国4か所全11公演を回るツアー『SHINJIRO ATAE LIVE TOUR & TALK SHOW 2024 - THIS IS WHERE WE BELONG -』が、6月3日〜27日まで開催中。