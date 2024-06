2022年からスタートした大人のパーティ『EBISU JAM』。3度目の開催となる今回は、恵比寿ガーデンプレイス30周年を記念して、10月11日(金)から14日(月・祝)までの 4日間、恵比寿ザ・ガーデンホールにて行われることが決定した。

『EBISU JAM 2024』のプログラムは以下の通り。

[DAY1] 10月11日(金) Godiego(ゴダイゴ)

[DAY2] 10月12日(土) 寺尾 聰 TERAO AKIRA IN HEART 2024 EBISU

[DAY3] 10月13日(日) 世良公則 KNOCKKNOCK with 神本宗幸「TWIST and shout」

[DAY4] 10月14日(月・祝) 大野雄二プロデュース Lupintic Six & Fujikochans



また、6月26日(水)10:00よりイープラスにて、最速先行が開始となった。