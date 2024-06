【「人妻の唇は缶チューハイの味がして」37話5】6月26日 公開

講談社は6月26日、マンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」第37話5「高城 英美里 その後…」をヤンマガWebなどで公開した。ヤンマガWebでの価格は90ポイント。

「人妻の唇は缶チューハイの味がして」は、原作をチンジャオ娘氏、作画を野上たま氏が手掛けるマンガ作品。もしも人妻の"あの人"と2人きりでストロング系の缶チューハイを心ゆくまで飲む機会が訪れたら……という背徳ストーリーが描かれる。

ヤンマガWebでは最新話公開に伴い37話3・4が無料となり、ポイント消費無しで読むことができるようになっている。

