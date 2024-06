回転寿司チェーン「スシロー」に、7月24日、8月5日の「土用の丑の日」にぴったりな「うなぎ」を使ったメニューが登場。

丼の底までうなぎを感じられる2重仕立ての新“うな丼”「うなぎまぶし丼」が登場するほか、「大切りうなぎ3貫」や「土用丑の日セット」も販売されます☆

スシロー「土用丑の日」メニュー

販売期間:2024年7月24日(水)〜8月5日(月)

※2024年6月25日より予約受付中

販売店舗:全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」は対象外です

※デリバリーサービスは当日販売のみで、価格が異なる場合があります

※各店の販売可能数に達し次第、受付終了となります

スシローにて夏の期間限定メニューとして販売され、毎年多くの方から人気を博している、土用の丑の日に合わせて登場する“うな丼”。

2024年はスシロー初の試みとして、丼の底までずっとうなぎを感じられるように、タレの絡んだきざみうなぎを2重仕立てにした「うなぎまぶし丼」が用意されます。

また、大切りのうなぎを贅沢に味わえる「大切りうなぎ3貫」や、人気の定番セットと大切りうなぎを楽しめる「土用丑の日セット」もラインナップ。

スシローのうなぎは、素材から蒸し・焼きの工程、そしてタレに至るまで隅々にこだわりが詰まっています。

鮮度と旨みを保つために活〆したうなぎをふっくらと蒸しあげ、じっくりと白焼きにすることで、余分な脂を落とし、旨みを凝縮。

さらに、スシロー特製のタレをしっかりと重ねることで、うなぎ本来の旨みを引き立てています。

そんな「土用丑の日」メニューとして販売される「うなぎ」メニュー3品を紹介していきます☆

うなぎまぶし丼

価格:880円(税込)

※一部店舗では、910円(税込)、960円(税込)での販売となります

※酢飯を使用しています

丼の底までずっとうなぎを感じられるよう、タレの絡んだきざみうなぎを2重仕立てにした「うなぎまぶし丼」

食べやすいサイズのきざみうなぎが一口目から口の中に広がるメニューです。

トッピングの甘口たまごや細切りたくあん、枝豆と一緒に食べることで豊富な味のバリエーションが楽しめます。

大切りうなぎ3貫

販売期間:2024年7月24日(水)〜8月5日(月)

価格:540円(税込)

※一部店舗では570円(税込)、630円(税込)での販売となります

大切りのうなぎを贅沢に味わえる「大切りうなぎ3貫」

スシローのこだわりが詰まった「うなぎ」を豪快にカットした、ボリューム満点なおすしです。

土用丑の日セット

セット内容・価格:

土用丑の日10貫セット(1人前)価格:930円(税込)※一部店舗では990円(税込)、1,120円(税込)での販売となります※デリバリーサービスは当日販売のみで、価格が異なる場合があります土用丑の日20貫セット(2人前)価格:1,860円(税込)※一部店舗では1,980円(税込)、2,240円(税込)での販売となります※デリバリーサービスは当日販売のみで、価格が異なる場合があります土用丑の日30貫セット(3人前)価格:2,790円(税込)※一部店舗では2,970円(税込)、3,360円(税込)での販売となります※デリバリーでの取扱いはありません土用丑の日40貫セット(4人前)価格:3,720円(税込)※一部店舗では3,960円(税込)、4,480円(税込)での販売となります※デリバリーでの取扱いはありません

セット内容:大切りうなぎ2貫、いか、焼とろサーモン、たまご、えび、ほたて貝柱、びん長まぐろ、活〆はまち、まぐろ

※キャンペーンの内容により、セット内容が変わる場合があります

人気の定番セットと大切りうなぎを楽しめる「土用丑の日10貫セット」もラインナップ。

おすしを10貫詰め合わせた1人前から、家族やお友達と楽しめる4人前セットまで用意されています。

7月24日、8月5日の「土用丑の日」にぴったりな「うなぎ」を使ったメニュー。

スシローにて2024年7月24日より期間限定で販売される「土用丑の日」メニューの紹介でした☆

