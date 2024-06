エム・ジー・ケイは、2024年7月17日(水)に、アニメ「魔法科高校の劣等生」の主人公である司波達也に頭をぽんぽんされたらという妄想を形にした「お前が俺のことを考えてくれているように俺もお前のことを思っているんだ 頭ぽんぽん味」(清涼飲料水)を発売します。

エム・ジー・ケイ「お前が俺のことを考えてくれているように俺もお前のことを思っているんだ 頭ぽんぽん味」

エム・ジー・ケイは、2024年7月17日(水)に、アニメ「魔法科高校の劣等生」の主人公である司波達也に頭をぽんぽんされたらという妄想を形にした「お前が俺のことを考えてくれているように俺もお前のことを思っているんだ 頭ぽんぽん味」(清涼飲料水)を発売。

※同社オンラインショップは2024年6月25日(火)AM10時30分から予約開始。

2024年7月17日(水)から順次発送 ※発送が早まる場合もあります。

■「お前が俺のことを考えてくれているように俺もお前のことを思っているんだ 頭ぽんぽん味」

※画像は開発中のものです。

実際の商品とは多少異なる場合があります。

【商品の特徴】

達也に頭をぽんぽんされたら明日も頑張れるのでないか?という妄想を商品化しました。

オレンジフレーバーを使用しているため、とても爽やかな味です。

ノンカフェインです。

ぜひ、「お前が俺のことを考えてくれているように俺もお前のことを思っているんだ 頭ぽんぽん味」で達也のやさしさに包まれてください。

【販売情報】

■同社オンラインショップ

https://www.nndrinks.com/c-item-detail?ic=A000000161

オンラインショップ

【価格】

●同社オンラインショップ

・10本セット 5,400円(税込・送料別途:地域別)

【魔法科高校の劣等生 第3シーズン】

魔法。

それが現実の技術として確立されてから約一世紀が過ぎていた。

国立魔法大学附属第一高校、通称“第一高校”にとある兄妹が入学する。

魔法師として致命的な欠陥を抱える劣等生の兄・達也。

すべてが完全無欠な優等生の妹・深雪。

二人の学生生活は激動に次ぐ激動の日々だった。

政治結社《ブランシュ》の襲撃。

九校戦への香港系国際犯罪シンジケート≪無頭竜≫の介入。

大亜連合軍の横浜への侵攻。

人の精神に取り憑いて変質させる魔物パラサイトの出現。

そしてUSNA軍魔法師部隊スターズ総隊長アンジー・シリウスことアンジェリーナ=クドウ=シールズの来訪。

波乱に満ちた一年が終わり、二年生になった二人の生活も少しずつ変化する。

四葉家から使わされた桜井水波が達也たちと同居することになり、達也は新設された魔法工学科、通称《魔工科》に転科する。

深雪と共に平穏な学園生活を送るはずだったがそれを世界が許すはずもなく…。

そして、──波乱の日々が、再び幕開く。

■権利表記 : (C)2023 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校3製作委員会

(C)TS/K/M3

※「生ホイップは飲み物(R)」は株式会社ターボスイッチの登録商標(第6535719号)です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 司波達也モチーフ!エム・ジー・ケイ「お前が俺のことを考えてくれているように俺もお前のことを思っているんだ 頭ぽんぽん味」 appeared first on Dtimes.