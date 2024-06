エスディーメディカルは、自社の売れ筋歯科ユニット「SDユニット」を数量限定で、半金(499,000円〜)のお支払い後、残額の分割払いはメーカーの金利負担で提供するキャンペーンを2024年7月11日(木)に開始します。

エスディーメディカル「SDユニット」

種類 : AJ10、AJ15、AJ18

価格 : 998,000円(税別)〜

今回のキャンペーンでは、499,000円の半金後、

残額を1年の分割払い(金利エスディーメディカル負担)

詳細 :

ホーム

エスディーメディカルは、自社の売れ筋歯科ユニット「SDユニット」を数量限定で、半金(499,000円〜)のお支払い後、残額の分割払いはメーカーの金利負担で提供するキャンペーンを2024年7月11日(木)に開始。

■「軽自動車」価格上昇、10年で5割

総務省の小売物価統計調査によると、2011年に108万円だった軽自動車の平均価格は2021年8月には157万円に上昇しました。

値上がりの背景には、軽自動車2大メーカーのダイハツとスズキのシェア競争が2010年半ばに以降に一服したことがあります。

■独占寡占が招く危ない実態とかけ離れた実勢価格

この現象は軽自動車業界のみならず、歯科ユニット(治療椅子)業界でも似た構造が長年続いており、大手4社でシェア約80%の独占寡占状態と言えます(2019年度実績、矢野経済研究所調べ)。

コンビニよりも多いとされる歯科医院競争過多の状況にあって、歯科医師にとって選択肢が限られ、歯科医師が望む治療を断念せざる得ない状況も出るリスクをはらんでいます。

■軽自動車の価格

2024年現在、軽自動車の価格は以下のようなレンジで推移しています。

・エントリーモデル:100万円以下のモデルもあり、特に予算を抑えたいユーザーに人気です。

例として、スズキアルトやダイハツミライースなどがあります。

・ミドルレンジ:150万円前後の価格帯で、ハッチバックやスーパーハイトワゴンタイプが多く見られます。

ホンダN-BOXやダイハツタントがこのカテゴリーに入ります。

・プレミアムモデル:200万円以上の高価格帯のモデルもあり、これらは特に装備や快適性が充実しています。

例えば、ホンダN-BOXカスタムやスズキスペーシアカスタムなどが該当します。

■機械としていかに

現代の軽自動車は多くの人の移動手段としてたくさん普及しています。

また、その性能も目を見張るものがあります、自動運転や安全装置などたくさんの機能が目白押しです。

その軽自動車よりもさらに価格の高い歯科ユニットは明らかに歯科医院経営を圧迫している要因となっています。

歯科業界として目新しい機能が口腔内スキャナなど歯科技工分野のみとなっている現状を考えると歯科ユニットの価格下げが必須と考えられます。

販売店

関西地区 株式会社前仲原物産 https://may-dental.com/

関東地区 株式会社DNKサポート https://dnk-dental.com/

東海地区 ワークステック株式会社 https://dentallife.jp/

中国地区 有限会社久本電化ドクター https://d-doctor.top/

九州地区 株式会社ワンフォレスト https://hayashisyoukai.jimdofree.com/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 歯科ユニットをお得に導入!エスディーメディカル「SDユニット」 appeared first on Dtimes.