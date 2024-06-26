ÆýÍÄ»ù¤Î¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤¬Åìµþ¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ëÇ¼ÆÀ¤ÎÌõ
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡Ê»£±Æ¡§º£°æ¹¯°ì¡Ë
ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤¬ÁªµóÀï¤ÎÂç¤¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¶Ë½¸Ãæ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤ÇÅìµþÅÔ¤Î¿Í¸ý¤Ï²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢0-14ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï7553¿Í¤ÎÅ¾½ÐÄ¶²á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ê¿Æ¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡ËÅìµþ¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
0-4ºÐ¤ÎÆýÍÄ»ù¤Ï43Æ»ÉÜ¸©¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¾½ÐÄ¶²á
2023Ç¯¤Î¡Ö½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¿Í¸ý°ÜÆ°Êó¹ð¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÌó5Ëü8000¿Í¤ÎÅ¾ÆþÄ¶²á¡£ºÇ¿·5·î¤Î¿ä·×¿Í¸ý¤Ï1417Ëü¿Í¤È²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢»Ò¤É¤â¿Í¸ý¤È¤Ê¤ë¤ÈÍÍÁê¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£0-14ºÐ¤ÎÅ¾Æþ¡¢Å¾½Ð¾õ¶·¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶ÃØ³¤Î»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð0-4ºÐ¡£ÅìµþÅÔ¤Ï¤Ê¤ó¤È43Æ»ÉÜ¸©¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¾½ÐÄ¶²á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂ¿¤ÎÅ¾½ÐÀè¤Ïºë¶Ì¸©¤Î1943¿Í¡£ÀéÍÕ¸©1295¿Í¡¢¿ÀÆàÀî¸©891¿Í¤ÈÂ³¤¯¡£°ñ¾ë¸©269¿Í¤äÊ¡²¬¸©265¿Í¤âÂ¿¤¤¡£Å¾½ÐÄ¶²á¤ÎÁí¿ô¤Ï6006¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
5-9ºÐ¤Ç¤Ï¡¢Å¾½ÐÄ¶²áÀè¤Ï25Æ»ÉÜ¸©¤Ø¤ÈÈ¾¸º¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤Ï1708¿Í¤ÎÅ¾½ÐÄ¶²á¤Ç¤¢¤ë¡£ºë¶Ì¸©536¿Í¡¢ÀéÍÕ¸©426¿Í¡¢¿ÀÆàÀî¸©280¿Í¤Ê¤É¡£°ñ¾ë¸©145¿Í¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹±èÀþ¤À¤í¤¦¤«¡£°Õ³°¤Ê¤Î¤ÏÄ¹Ìî¸©¡£0-4ºÐ¤¬171¿Í¡¢5-9ºÐ¤â137¿Í¤ÎÅ¾½ÐÄ¶²á¤Ç¤¢¤ë¡£·Ú°æÂô¼þÊÕ¤Ø¤Î°Ü½»¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤À¤í¤¦¤«¡£
10-14ºÐ¤ÏÃæ³Ø¡¢¹â¹»¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤ë¤¿¤á¤«¡¢Åìµþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¡¢161¿Í¤ÎÅ¾ÆþÄ¶²á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â13ÉÜ¸©Áê¼ê¤ËÅ¾½ÐÄ¶²á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÏ¢¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢Åìµþ¤Ï»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë9ºÐ¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤Î¿Æ¤ÎÀ¤Âå¤È»×¤ï¤ì¤ë30-39ºÐ¤ÎÀ¤Âå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºë¶Ì¤Ë¤Ï3821¿Í¡¢¿ÀÆàÀî¤Ë¤Ï2348¿Í¡¢ÀéÍÕ¤Ë¤Ï1753¿Í¤ÎÅ¾½ÐÄ¶²á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Æ»Ò¤Ç¼óÅÔ¹Ù³°¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Å¾½ÐÄ¶²á¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤ÏÂçÅÄ¶è
¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢»Ò¤É¤â¡Ê0-14ºÐ¡Ë¤ÎÅ¾½Ð¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡ÊÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤â´Þ¤à¡Ë¡£¤Þ¤º¤Ï½ã¿è¤ËÅ¾½Ð¿ô¤À¤±¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡À¤ÅÄÃ«¶è4208¿Í¡¢¢ÎýÇÏ¶è3317¿Í¡¢£ÂçÅÄ¶è3092¿Í¡¢¤¹¾¸ÍÀî¶è2983¿Í¡¢¥¿ùÊÂ¶è2741¿Í¤È¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤ÆÃÊÌ¶è¤¬¾å°Ì¤Ë¤¯¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢Å¾½Ð¿ô¤«¤éÅ¾Æþ¿ô¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿Å¾½ÐÄ¶²á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤«¡£23¶èÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï1Ëü0883¿Í¤ÎÅ¾½ÐÄ¶²á¡£Â¿¤¤½ç¤Ë¸«¤ë¤È°Ê²¼¤ÎÉ½¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê½Ð½ê¡Ë¡Ö½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¿Í¸ý°ÜÆ°Êó¹ð¡×¤è¤êÅìÍÎ·ÐºÑºîÀ®
´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¡¢¸òÄÌ¤ÎÊØ¤â¤¤¤¤¿ùÊÂ¶è¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤³¹¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï618¿Í¤ÎÅ¾½ÐÄ¶²á¤Ç¤¢¤ë¡£Áí¿Í¸ý57Ëü2843¿Í¡ÊÎáÏÂ6Ç¯1·î1Æü¸½ºß¡Ë¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¿Í¸ý¤Ï5Ëü9752¿Í¡£Áí¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï10.4¡ó¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄøÅÙÄã¤¤¿å½à¤À¡£
ÅìµþÅÔ¤ÎÁí¿Í¸ý¤¬ËÄ¤ì¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ë¤Ê¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Î¾¿Æ¤È¤È¤â¤ËÅÔ¿´¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¹½¿Þ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤éÎ®½Ð¤·¤¿¿Í¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£»Ò¤É¤â¿Í¸ý¤Ë¤Ï¸ÂÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åìµþ¤«¤é¤ÎÅ¾Æþ¿Í¸ý¡Ê³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬Â¿¤¤¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¼ç¤À¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡Ú¿ÀÆàÀî¸©¡Û²£ÉÍ»Ô¡§3Ëü2483¿Í¡¿Àîºê»Ô¡§2Ëü7731¿Í¡¿ÁêÌÏ¸¶»Ô¡§7545¿Í¡¿Æ£Âô»Ô¡§3498¿Í¡¿³ý¥öºê»Ô¡§2079¿Í
¡Úºë¶Ì¸©¡Û¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡§1Ëü3794¿Í¡¿Àî¸ý»Ô¡§9339¿Í¡¿½êÂô»Ô¡§5198¿Í¡¿Áð²Ã»Ô¡§3493¿Í¡¿¿·ºÂ»Ô¡§3209¿Í
¡ÚÀéÍÕ¸©¡Û»ÔÀî»Ô¡§8258¿Í¡¿Á¥¶¶»Ô¡§6891¿Í¡¿ÀéÍÕ»Ô¡§6823¿Í¡¿¾¾¸Í»Ô¡§6220¿Í¡¿Çð»Ô¡§3933¿Í¡¿±º°Â»Ô¡§2688¿Í¡¿Î®»³»Ô¡§2603¿Í
Åìµþ¤ÎÃÏ²Á¹âÆ¤Ç»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ï23¶è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉðÂ¢Ìî»Ô¤ä»°Âë»Ô¤È¤¤¤Ã¤¿23¶è¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¹Ù³°¤Ë½»Âð¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤âº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÔµ¡»ùÆ¸¿ô¤Ç¸«¤ë¤È23¶èÆâ¤ÏÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Î10¿Í¡¢ËÏÅÄ¶è¤Î2¿Í¤ò½ü¤¯¤È¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ÔÉô¤Ç¤Ï¹ñÊ¬»û»Ô38¿Í¡¢ÆüÌî»Ô33¿Í¡¢Ä®ÅÄ»Ô30¿Í¡¢Î©Àî»Ô26¿Í¤Ê¤ÉÅÔÁ´ÂÎ¤Ç286¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÎáÏÂ5Ç¯4·î1Æü¸½ºß¡Ë¡£
ºÇ¶á¡¢»Ò°é¤Æ¤Î³¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎÀéÍÕ¸©¤ÎÎ®»³»Ô¤ÏÎáÏÂ3Ç¯¤ËÂÔµ¡»ùÆ¸¥¼¥í¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤¾å¾º¤ÇÃÏ²Á¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½»ÂðÃÏ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ëÅö¤¿¤êÌó15Ëü±ß¡£Åìµþ»°Âë»Ô¤Î3³äÄ¶ÄøÅÙ¤Î¿å½à¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤«¤éÎ®»³»Ô¤Ë»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤¬Î®¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÅìµþÅÔ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Ëºß½»¤¹¤ë18ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¡Ö018¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤È¤·¤Æ°ì¿ÍÅö¤¿¤ê·î³Û5000±ß¡ÊÇ¯³Û6Ëü±ß¡Ë¤Î»Ùµë¡¢¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµÎÁ²½¤Ê¤É¤Î»Ù±çºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½»Âð¥³¥¹¥È¤¬ºÇÂç¤Î¥Í¥Ã¥¯¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤ëÀ¸³èÈñ¤ÎÉéÃ´Áý¤â½Å¤¤¡£
¤³¤ÎÀè¡¢¡Ö°Û¼¡¸µ¡×¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Åìµþ¤Ï°ì¶Ë½¸Ãæ¤È¾¯»Ò²½¤¬Æ±»þ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¤¤Ó¤Ä¤Ê»Ñ¤òÏªÄè¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ê»³ÅÄ Ì ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë