【週刊少年マガジン 30号】6月26日 発売価格:400円

講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 30号」を本日6月26日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。

表紙&巻頭カラーには、堂々最終回を迎えた真島ヒロ氏の「EDENS ZERO」が登場する。また今号の巻頭グラビアを飾るのは東雲うみさん。「EDENS ZERO」完結を記念し、レベッカ&ホムラのコスプレを披露する。

センターカラーには、内藤マーシー氏の「甘神さんちの縁結び」、春場ねぎ氏の「戦隊大失格」が登場。本誌では、新連載第3話目となる新感覚スポーツマンガ「ラブフォーティ」(原作:華鳥ジロー氏/マンガ:伊藤星一氏)などが掲載される。なお、「あひるの空」は作者体調不良のため、「赤羽骨子のボディガード」は作者取材のため休載となる。

