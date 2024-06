あきんどスシローは、北海道発祥の人気焼鳥ダイニング「いただきコッコちゃん」に監修いただいた、「塩ザンギ」を全国のスシローにて期間限定で販売中です。

スシロー「塩ザンギ」

商品名:塩ザンギ

価 格:360円(税込)

販売期間:2024年6月19日(水)〜6月30日(日)

※販売予定総数25万食、完売次第終了

※1日の販売数に限りがあります。

※一部店舗では370円(税込)、390円(税込)でのご提供となります。

スシローは、うまいすしはもちろん、その他ラーメンやスイーツなどサイドメニューにもこだわり、様々な商品を展開!

今回、全国からあげグランプリ®塩ダレ部門で6年連続金賞を受賞した、北海道発祥の焼鳥ダイニング「いただきコッコちゃん」監修の「塩ザンギ」を提供。

「塩ザンギ」は、お店の味を再現するためこだわりの塩と生姜で下味をつけた鶏胸肉を店内で揚げ、外はカリッと、中はしっとりと仕上げています。

揚げたてのカリカリ食感と鶏肉の旨みはお箸が止まらない美味しさで、やみつきになること間違いなしです。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続する場合があります。

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます。

※お持ち帰り注文は、当日予約となっている場合があります。

※写真はイメージです。

