料理長に扮した、帝国ホテル 東京のオリジナルキャラクター「料理長スヌーピー」が、誕生20周年を迎えることを記念した企画を帝国ホテルにて開催。

お土産に「料理長スヌーピー」のぬいぐるみがもらえる宿泊プランや、『PEANUTS』の仲間たちをモチーフにしたメニュー、「スヌーピー」と帝国ホテルにちなんだ味わいの新作マカロンなどが登場します!

帝国ホテル 東京「料理長スヌーピー」誕生20周年記念企画

期間:2024年8月1日(木)〜

帝国ホテル 東京にて「料理長スヌーピー」誕生20周年記念企画が開催されます。

「料理長スヌーピー」は「スヌーピー」がコック帽を被り、帝国ホテルの料理長に扮した、帝国ホテル 東京のオリジナルキャラクターです。

2001年に帝国ホテル 大阪で登場した「ドアマンスヌーピー」の人気を受け、2004年に誕生した帝国ホテル 東京の「料理長スヌーピー」

2024年8月1日からスタートする20周年記念企画では、「スヌーピー」のグッズに囲まれて滞在できる宿泊プラン「G rand Chef SNOOPY」のお土産に「料理長スヌーピー」のぬいぐるみがプレゼントされます。

本館1階の「パークサイドダイナー」では、「スヌーピー」とその仲間たちをモチーフにした「BENTO by Grand Che f SNOOPY」を発売。

また、ホテルショップ「ガルガンチュワ」では、 新作の「料理長スヌーピー マカロンアソート」に加え、「料理長スヌーピー クッキー」や「料理長スヌーピーパン」が販売されるアニバーサリー企画です。

「スヌーピー」がたっぷり登場する、楽しい企画内容を紹介していきます☆

宿泊プラン「Grand Chef SNOOPY」

期間:2024年9月30日(月)まで

客室タイプ:本館レギュラーフロア デラックスツイン( 42平方メートル 禁煙)

1室料金:118,000円〜

※1室2名利用時、1泊朝食付、サービス料・消費税込、宿泊税別

特典:

・料理長スヌーピーが迎える部屋を用意

・料理長スヌーピーオリジナルグッズをプレゼント(1回の滞在で1名につき1つ)

・プラン限定朝食をルームサービスでお届け

予約・問い合わせ:帝国ホテル 東京 客室予約係 TEL. 03 3504 1251(平日 9:00〜21:00 、土日祝 9:00〜18:00)

※料理長スヌーピーぬいぐるみのプレゼントは2024年8月1日(木)〜なくなり次第終了

※宿泊の3日前 12:00までに予約

現在販売中の「スヌーピー」グッズに囲まれたお部屋での宿泊と、プラン限定の朝食をルームサービスで楽しめる、特別なプランが登場。

「料理長スヌーピー」誕生20周年を記念して、2024年8月1日よりプラン利用の宿泊者にプレゼントするオリジナルグッズとして「料理長スヌーピー」と「ウッドストック」のぬいぐるみセットが用意されます!

BENTO b y G r and Chef SNOOPY

期間:2024年8月1日(木)〜11月30日(土)

提供時間:14:00〜18:00(ラストオーダー)※90分制

料金:7,000円(サービス料・消費税込)※お土産付

限定数量:1日10食限定・要予約

場所:本館1階「パークサイドダイナー」

予約・問い合わせ:パークサイドダイナー TEL. 03 3539-8046

『PEANUTS』の仲間たちをモチーフにしたメニューを「料理長スヌーピー」の重箱にぎゅっと詰め込んだお弁当。

「パークサイドダイナー」にて、2名からのコース料理を提供していましたが、より気軽に1名から利用できるお弁当スタイルのメニューが用意されます。

定番の「料理長スヌーピーパン」や「ウッドストック」の焼印をつけた豆乳のフラン、「スヌーピー」の大好きなマシュマロと20周年記念ロゴのチョコレートを飾ったシブーストなどが並ぶ、にぎやかなお弁当です☆

ホテルショップ「ガルガンチュワ」記念メニュー

問い合わせ:ガルガンチュワ TEL. 03 3539-8086

ホテルショップ「ガルガンチュワ」では、「料理長スヌーピー」誕生20周年を記念したメニューを販売。

マカロンやクッキー、パンなど、お土産としても楽しめる焼き菓子やベーカリーがそろっています。

料理長スヌーピーマカロンアソート(5個入り)

期間:2024年8月1日(木)〜8月31日(土)

価格:2,808円(税込)

内容:写真左から)チョコチップ、ブルーベリー、ピーナッツ、ショートケーキ、パッションマンゴー

「料理長スヌーピー」の誕生20周年を記念した、マカロンアソート。

5種類のマカロンのフレーバーは「スヌーピー」と帝国ホテルのそれぞれにちなんだ内容になっており、20周年ロゴをあしらった期間限定スイーツです!

「チョコチップ」「ピーナッツ」「パッションマンゴー」の3種類は、「スヌーピー」にちなんだフレーバーになっています。

また、「ブルーベリー」と「ショートケーキ」は、帝国ホテルにちなんだフレーバーです。

スヌーピーにちなんだフレーバー「チョコチップ」

「スヌーピー」の大好物「チョコチップクッキー」にちなんだ「チョコチップ」のマカロンは、キャラメル風味のガナッシュに、チョコチップをたっぷり加えてサンド。

ビターチョコレートチップが、味わいと食感のアクセントになったフレーバーです☆

スヌーピーにちなんだフレーバー「ピーナッツ」

「ピーナッツ」のマカロンは、コミックのタイトル『PEANUTS』にちなんだフレーバー。

ピーナッツバターとバタークリームを合わせて挟み、下面のマカロン生地にはピーナッツの香ばしさを楽しめるよう、ピーナッツパウダーが合わせてあります。

スヌーピーにちなんだフレーバー「パッションマンゴー」

「パッションマンゴー」は、作中のエピソードから着想を得たフレーバー。

「スヌーピー」の好物・ドーナツにまつわるエピソードにて、「スヌーピー」が食べた「ジェリードーナツ」から飛び出したジャムが「ウッドストック」にかかってしまうシーンがあります。

季節のフルーツであるマンゴーの甘味と果肉感を活かしたジャムに、パッションフルーツの酸味を利 かせたガナッシュを挟み、爽やかに仕上げたフレーバーです。

帝国ホテルにちなんだフレーバー「ブルーベリー 」

1971年の「 ガルガンチュワ」開店以来、愛され続ける人気商品「ブルーベリーパイ」を、マカロンに仕立てた「ブルーベリー」

ブルーベリーパイと同じ、シナモンの香るブルーベリーフィリングと、砕いたパイ生地を加えたバタークリームを挟んだマカロンです☆

帝国ホテルにちなんだフレーバー「ショートケーキ」

帝国ホテル伝統のショートケーキも、マカロンのフレーバーに採用。

サクランボのリキュール「 マラスキーノ」を染み込ませたスポンジ生地を加えたバタークリームと、苺の風味を活かせたジャムを挟んでいます!

料理長スヌーピー クッキー

期間:2024年8月1日(木)〜売り切れ次第終了

価格:2,592円(税込)

サイズ:縦16.8cm×横10.8cm×高さ6.0cm

内容:チョコチップクッキー 12枚

毎年、「スヌーピー」の誕生月である8月に発売し、楽しみにする人も多い缶入りクッキー。

2024年は「料理長スヌーピー」をあしらった、スモーキーブルーのクラシックなパッケージに、「スヌーピー」の大好物「チョコチップクッキー」を詰め合わせています。

ホテルショップのほか、オンラインショップや通信販売でも販売するので、お取り寄せも可能です!

料理長スヌーピーパン(2個入り)

期間:2024年8月1日(木)〜8月31日(土)

時間:10:00〜19:00

価格:864円(税込)

場所:タワー館1階 ホテルショップ「ガルガンチュワ」

※2024年8月8日(木)より本館1階に移転予定、詳細は随時ホームページに掲載

「料理長スヌーピー」の顔型をした、やさしい甘味とやわらかな食感のミルクパンは、毎年好評のベーカリーメニュー。

宿泊プランの朝食や「BENTO by Grand Chef SNOOPY」でも、小さめのサイズで提供されています☆

お土産に「料理長スヌーピー」のぬいぐるみがもらえるプランや、「スヌーピー」にちなんだ限定メニューが登場。

2024年8月1日より帝国ホテル 東京にて展開される「料理長スヌーピー」誕生20周年記念企画の紹介でした☆

© 2024 Peanuts Worldwide LLC

