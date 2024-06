福島第一原発の見学も！松下政経塾「インターンシッププログラム」

松下政経塾は2025年4月入塾生(第46期生)を募集中です。

松下政経塾に入塾を検討の方、松下政経塾に関心をお持ちの方向けに2泊3日のインターンシッププログラムを開催します。

松下政経塾「インターンシッププログラム」

募集期間:2024年6月3日(月)〜8月29日(木)

募集要項・エントリー:

募集要項

◆見学会・説明会の案内(無料)

■見学会

詳細・お申込み:

2025年4月入塾(第46期生)募集 松下政経塾見学会

日時 : 2024年7月27日(土)15:00〜17:00(受付開始 14:30)

開催場所 : 松下政経塾

〒253-0033 神奈川県茅ケ崎市汐見台5-25

アクセスマップ:

https://www.mskj.or.jp/access/index.html

パナソニックの創業者・松下幸之助が設立した松下政経塾は2025年4月入塾生(第46期生)を募集中。

松下政経塾に入塾を検討の方、松下政経塾に関心をお持ちの方向けに2泊3日のインターンシッププログラムを開催。

今回は東日本大震災の被災地である福島県を訪問し、現役塾生と共に福島第一原発の見学他、講義や研修が体験できます。

塾生や同世代の仲間同士で研鑽しながら、松下政経塾が行う研修を体感できます。

【詳細・お申込み】

※締め切り 7月22日(月)9時まで

松下政経塾 3daysインターンin福島

◆開催日程

2024年8月25日(日)11:20〜8月27日(火)15:30

◆開催場所

福島県(双葉町・浪江町・大熊町 等)

※集合はJR常磐線 双葉駅、解散はJR常磐線 富岡駅を予定しています。

◆対象

・松下政経塾への入塾を検討、もしくは関心をお持ちの30歳未満の方

・プログラムの全日程に参加できる方

◆参加費

無料(研修先での移動、宿泊、朝・夕の食事を含む)

※但し、集合・解散場所への往復交通費、昼食代については自己負担となります。

◆定員

30名

※参加希望者が定員を超えた場合は、応募動機などを参考に選考させていただく場合があります。

◆お申込み

こちらより申込みできます。

松下政経塾 3daysインターンin福島

※締め切り 7月22日(月)9時まで

◆参加決定の連絡

8月2日(金)までにメールにて連絡します。

◆プログラム【一部調整中】

■1日目:8月25日(日)

○震災遺構 浪江町立請戸小学校

○双葉町産業交流センター(F-BICC)

○東日本大震災・原子力災害伝承館

○福島大学の学生と意見交換

■2日目:8月26日(月)

○双葉町役場

○とみおかワインドメーヌ

○福島第一原子力発電所

■3日目:8月27日(火)

○大川原地区復興拠点

○大熊町役場

○学び舎 ゆめの森

○大熊インキュベーションセンター

○プレゼン発表

※インターン中はホテル(ツインルームに2人1組で宿泊となる場合があります)にて宿泊いただきます。

※プログラムは一部変更する可能性もあります。

塾生 福島復興研修(1)

塾生 福島復興研修(2)

■説明会

詳細・お申込み:

2025年4月入塾(第46期生)募集 説明会

○東京会場

日時 : 2024年6月27日(木)19:00〜20:30(受付開始 18:45)

開催場所 : TFSビジネスラウンジ

〒160-0004 東京都新宿区四谷3-11 山一ビル4F

アクセスマップ:

https://tfs-biz.jp/index.html#access

○オンライン

日時:2024年7月3日(水)19:00〜20:00(入室開始 18:55)

2024年8月23日(金)19:00〜20:00(入室開始 18:55)

■現役女性塾生による女性対象オンライン説明会

〜女性のパブリックリーダーを増やそう!〜

*女性対象となっていますがどなたでも参加できます。

詳細・お申込み:

2025年4月入塾(第46期生)募集 女性対象オンライン説明会

日時 : 2024年7月18日(木)19:00〜20:30

