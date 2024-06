あきんどスシローは、地元の方にこよなく愛されるグルメ=“ジモメシ”を、スシローを通して日本全国の皆さまにお届けしたいという想いから、青森県を代表するソウルフード「青森味噌カレー牛乳ラーメン」を、全国のスシローにて販売中です。

スシロー「青森味噌カレー牛乳ラーメン」

■商品名:青森味噌カレー牛乳ラーメン

■価 格:450円(税込)

■販売期間:2024年6月19日(水)〜6月30日(日)

※販売予定総数35万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。

※一部店舗では、460円(税込)、490円(税込)でのご提供となります。

※お持ち帰り不可

今回、スシローにて販売されるのは「青森味噌カレー牛乳ラーメン」

味噌をベースにカレー粉、牛乳が絶妙なバランスのスープにバター、もやし、メンマ、わかめをトッピングした青森県のソウルフードで、地元の方にこよなく愛される“ジモメシ”です。

札幌ラーメン横丁でラーメン店を経営していた佐藤清氏が、昭和43年店を開き、味噌、塩、醤油ベースに、カレーや牛乳を組み合わせたものをだしてみると、人気の商品に。さらに、昭和50年代頃、中高生の間でいろいろな組み合わせでラーメンを食べるのが流行し、その最終形として「味噌カレー牛乳ラーメン」が誕生しました。

そんな「青森味噌カレー牛乳ラーメン」の商品開発は、“青森味噌カレー牛乳ラーメン普及会”のメンバーが監修。

味噌の旨みとカレーの風味、牛乳のまろやかさにバターのコクが一体となった独特の美味しさがクセになる絶妙なスープに仕上がっています。

ぜひ青森県の“ジモメシ”を、全国のスシローで楽しんでくださいね!

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがございません。

